Des millions de maisons pourraient être alimentées par l’énergie solaire diffusée depuis l’espace d’ici 2050

Des millions de foyers britanniques pourraient être alimentés par une centrale solaire géante à 24000 milles dans l’espace d’ici trois décennies, selon des propositions en cours d’examen par le gouvernement.Selon le plan, un système de cinq énormes satellites – chacun de plus d’un mille de large, couvert en des panneaux solaires et pesant plusieurs milliers de tonnes – fourniraient des faisceaux laser d’énergie jusqu’à la Terre. l’énergie spatiale devrait être fournie d’ici 2040.Chaque satellite serait constitué de dizaines de milliers de petits modules, propulsé dans l’espace par 200 lancements de fusées séparés, puis assemblé régulièrement par des robots une fois.Des milliers de miroirs Les satellites utiliseraient des milliers de miroirs pour se concentrer la lumière du soleil sur les panneaux solaires, qui seraient convertis en ondes radio haute fréquence. Ceux-ci seraient transmis à une antenne de réception sur Terre, convertis en électricité et livrés à nos maisons. (Frazer-Nash) Bien que la perspective d’une station spatiale solaire projetant de l’énergie dans nos maisons puisse sembler étrange, les défenseurs espèrent que cela peut être fait. . Le gouvernement et l’Agence spatiale britannique prennent la technologie très au sérieux, estimant qu’elle pourrait jouer un rôle crucial en aidant le pays à remplir sa promesse de devenir neutre en carbone – ou net zéro – d’ici 2050, tout en gardant les lumières allumées. le cabinet de conseil en ingénierie Frazer-Nash pour examiner la faisabilité technique et économique et il fera rapport l’année prochaine. «Les stations spatiales solaires peuvent sembler de la science-fiction, mais elles pourraient être une nouvelle source d’énergie révolutionnaire pour le Royaume-Uni et les autres. du monde « , a déclaré la ministre des Sciences Amanda Solloway. » Cette étude pionnière aidera à mettre en lumière les possibilités d’un système d’énergie solaire spatial qui, s’il réussit, pourrait jouer un rôle important dans la réduction de nos émissions. et atteindre les objectifs ambitieux du Royaume-Uni en matière de changement climatique », a-t-elle déclaré. Martin Soltau, de Frazer-Nash, qui dirige l’étude de faisabilité, a déclaré:« Cette technologie est vraiment excitante et pourrait être une véritable force pour aller od. Il a le potentiel de transformer le marché de l’énergie et de rendre l’objectif de zéro net réalisable – et du point de vue de l’ingénierie, il semble réalisable. »Une analyse précédente par d’autres chercheurs sur la viabilité économique suggère que le solaire spatial pourrait être« compétitif »avec les méthodes existantes de production d’électricité, mais Nous devrons évaluer cela de manière indépendante, a déclaré M. Soltau.Si le Royaume-Uni veut devenir net zéro, il doit trouver une source d’énergie verte qui soit totalement fiable car le vent ne souffle pas toujours et le soleil ne brille certainement pas toujours. .Besoin d’une « charge de base » stable Cela signifie que le réseau énergétique repose sur une source d’énergie stable et prévisible, qui est actuellement fournie par le gaz, le charbon et le nucléaire, mais à mesure que les centrales au gaz et au charbon sont progressivement supprimées – et les centrales nucléaires coûteuses et plein de difficultés – les fournisseurs d’électricité doivent trouver une source alternative d’énergie «de base». En savoir plus Les installations de panneaux solaires par les propriétaires et les entreprises d’électricité chutent après les coupures de subventions C’est là que l’espace solaire entre en jeu, avec ses panneaux suffisamment plus proches du soleil pour qu’ils ne soient pas endommagés par les nuages ​​et l’obscurité. / 7 et 365 jours par an – et dispose d’un approvisionnement en carburant pour les cinq milliards d’années à venir « , a déclaré M. Soltau, se référant à la date prévue de la disparition éventuelle du soleil. Propre et sûre » L’énergie est également propre, l’infrastructure prend relativement peu d’espace au sol et nous donnerait une plus grande sécurité énergétique. Et il est sûr – le faisceau d’énergie qu’il renvoie vers la Terre représente environ un quart de l’intensité de la lumière du soleil de midi, donc un oiseau peut le traverser sans aucun problème », a-t-il déclaré. leader mondial dans ce domaine, des emplois et des investissements pourraient suivre.Jusqu’à très récemment, ce projet aurait vraiment été une chimère – mais deux développements en font désormais une perspective réaliste, dit M. Soltau. comme le lanceur Falcon 9 de SpaceX d’Elon Musk, ce qui signifie que les satellites peuvent être envoyés dans l’espace à un coût beaucoup moins élevé.Modification des coûts de lancement de fusées Le coût du lancement d’objets en orbite terrestre basse est passé d’environ 20000 $ le kilogramme au début des années 2000 à moins de 3000 dollars maintenant – et devrait tomber en dessous de 1000 dollars dans les années à venir, dit-il.En même temps, les panneaux solaires sont beaucoup moins chers et plus de trois fois plus efficaces qu’ils l’étaient dans les années 1990, ce qui signifie qu’il en faut beaucoup moins. envoyé en orbite pour produire ce la même quantité d’énergie. En savoir plus Les scientifiques font une percée dans la technologie des fenêtres solaires avec des panneaux transparents M. Soltau a bon espoir, bien que ce ne soit pas du tout certain, que son étude trouvera la technologie réalisable en termes économiques et d’ingénierie – avec la technologie qui semble sur la bonne voie. Le système de centrale solaire à 5 satellites envisagé par le gouvernement coûtera probablement plus de 10 milliards de livres sterling – et potentiellement beaucoup plus – mais la centrale nucléaire de Hinkley Point C, qui produirait des quantités d’électricité à peu près similaires, devrait coûter environ 30 milliards de livres sterling, déclassement compris, souligne M. Soltau, mais il y aura également d’autres obstacles à surmonter. Il s’agit notamment de questions de « régulation spatiale » telles que la réglementation internationale des radiofréquences ainsi que l’acceptation par la société – ce qui pourrait être un défi de taille, compte tenu des théories du complot qui se sont développées autour des vaccins et de la 5G à la suite de campagnes efficaces de désinformation. , en fin de compte, il est indéniable que la construction d’un satellite de cette taille et de cette complexité en orbite est une tâche époustouflante. Après avoir dit tout cela, cela pourrait bien être faisable.

