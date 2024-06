Des milliers d’emplois détruits par l’IA : Découvrez Gen-3 alpha de Runway M, l’outil qui surpasse ChatGPT et crée des vidéos parfaites !

Découvrez comment Runway révolutionne la création de vidéos IA avec son nouveau modèle Gen-3 Alpha !

Runway ML, l’un des précurseurs dans le domaine des IA génératives de vidéos, fait un retour fracassant avec l’annonce de son modèle Gen-3 Alpha. Face à la montée en puissance de nouveaux acteurs comme OpenAI Sora et Dream Machine, Runway entend bien se repositionner en leader grâce à des avancées technologiques significatives.

Une nouvelle ère pour les générateurs de vidéos IA

Ces derniers jours, nous avons assisté à une déferlante de nouveaux générateurs de vidéos IA. Les startups chinoises Vidu et Kling, ainsi que l’entreprise américaine Luma AI avec sa Dream Machine, ont toutes dévoilé leurs outils. Ces innovations cherchent à rivaliser avec OpenAI Sora, qui reste encore inaccessible au grand public, marquant une nouvelle étape dans le développement des IA génératives.

Le retour en force de Runway ML

Bien avant l’arrivée de Sora, Runway ML, basé à New York, était déjà un acteur majeur dans le domaine de la création text-to-vidéo. Le modèle Gen-1, lancé en février 2023, suivi du Gen-2 en juin 2023, n’a pas suscité l’engouement escompté en raison de performances inférieures. Aujourd’hui, Runway contre-attaque avec le lancement de son modèle Gen-3 Alpha, le premier d’une série de modèles conçus sur une nouvelle infrastructure multimodale à grande échelle.

Une collaboration innovante

Le modèle Gen-3 Alpha a été entraîné sur des images et vidéos issues de jeux de données tenus secrets, grâce à une collaboration entre chercheurs, ingénieurs et artistes. Ce modèle est un grand pas vers la création de « Modèles Mondiaux Généraux » (General World Models), capables de représenter et de simuler une vaste gamme de situations et d’interactions du monde réel.

Des capacités impressionnantes

Gen-3 Alpha permet de générer des clips vidéo de haute qualité, réalistes et détaillés, d’une durée de 5 à 10 secondes. Le délai de génération a été considérablement réduit : environ 45 secondes pour une vidéo de 5 secondes et 90 secondes pour une vidéo de 10 secondes. Ces vidéos se distinguent par la grande variété d’expressions émotionnelles représentées et les mouvements de caméra fluides.

Des fonctionnalités innovantes

Runway a également introduit la fonctionnalité Artifacts avec Gen-3 Alpha. Plutôt que de générer des images ou des extraits de code directement dans le flux de conversation, Artifacts crée ce contenu dans un espace dédié à côté du chat. Cela permet aux utilisateurs de voir, d’éditer et de développer les créations de Runway en temps réel, intégrant ainsi le contenu généré par l’IA de manière fluide dans leurs projets.

Partenariats stratégiques

Runway a noué des partenariats avec des géants du divertissement et des médias pour créer des versions personnalisées de Gen-3. Ces versions permettent un meilleur contrôle du style des personnages générés et leur continuité d’une vidéo à l’autre, facilitant ainsi la narration d’histoires complètes. Plusieurs réalisateurs, comme ceux des films « Everything, Everywhere, All at Once » et « The People’s Joker », ont déjà utilisé Runway pour certains effets spéciaux.

Accès et disponibilité

Gen-3 Alpha sera disponible pour les abonnés dans quelques jours, puis pour les utilisateurs gratuits. Les formules payantes commencent à 15 dollars par mois ou 144 dollars par an. Les membres du Programme de Partenaires Créatifs et les utilisateurs de la version Entreprise pourront également y accéder bientôt. Si vous êtes intéressé par une version personnalisée pour votre entreprise, un formulaire est disponible sur le site de Runway.