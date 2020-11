Des milliers de dindes seront abattues dans le Yorkshire du Nord après une épidémie de grippe aviaire

Des milliers de dindes doivent être abattues dans une ferme du Yorkshire du Nord après une épidémie de grippe aviaire. Les 10500 oiseaux de la ferme près de Northallerton devront être «abattus sans cruauté» pour empêcher la propagation de la maladie, a déclaré le Department for Environment, Food et Affaires rurales (Defra) a déclaré. La souche H5N8 de la grippe aviaire a été découverte samedi dans les locaux d’engraissement de dinde. Defra a déclaré qu’il enquêtait sur la source de l’épidémie et qu’une zone de contrôle temporaire était en place autour du site infecté.Public Health England (PHE) a déclaré que le risque pour la santé publique du virus était très faible. Christine Middlemiss, vétérinaire en chef de Defra, a déclaré: «La grippe aviaire a été confirmée dans une ferme d’engraissement de dinde commerciale près de Northallerton, dans le Yorkshire du Nord. « Des mesures immédiates ont été prises pour limiter le risque de propagation de la maladie et toutes les dindes restantes à la ferme seront abattues. » Nous recherchons de toute urgence toute preuve de propagation de la maladie associée à cette ferme pour la contrôler et l’éliminer. » doivent rester à l’affût de tout signe de maladie, signaler immédiatement une suspicion de maladie et s’assurer qu’ils maintiennent une bonne biosécurité dans leurs locaux. »Des milliers de dindes seront abattues à la ferme (Photo de GLYN KIRK / AFP) Defra a déclaré que la maladie peut se propager à volailles et autres oiseaux captifs lorsque les oiseaux sauvages migrent de l’Europe continentale pendant l’hiver. Le risque pour l’homme est «très faible» Le Dr Gavin Dabrera, consultant en infections respiratoires aiguës à PHE, a déclaré: «À ce jour, l’Organisation mondiale de la santé n’a jamais confirmé aucun cas de H5N8 chez l’homme et le risque pour le public est considéré comme très faible. – les produits cuits à la moue et à la moue, y compris les œufs, peuvent être consommés sans danger, a déclaré la Food Standards Agency. On ne s’attend pas à ce que l’abattage ait un impact sur l’offre de dindes ou d’autres oiseaux à Noël.Cette dernière flambée survient après qu’un certain nombre de cas de grippe aviaire ont été confirmés au Royaume-Uni.Il y a eu deux cas distincts et non liés chez les volailles et les oiseaux en élevage. confirmé dans le Kent et Cheshire début novembre et un troisième cas de grippe aviaire HN58 chez des oiseaux captifs confirmé dans une ferme d’élevage de poulets de chair dans le Herefordshire le 10 novembre. Selon Defra, un «très petit nombre d’oiseaux sauvages» en Angleterre ont également été trouvés porteurs de la maladie. Le 21 novembre, un cas a été confirmé dans des locaux du Leicestershire. Les personnes qui élèvent des oiseaux ont reçu des suggestions sur la manière de se prémunir contre la grippe aviaire. Il s’agit notamment de garder la zone où vivent les oiseaux propres et en ordre; nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces dures et protéger les aliments et l’eau des oiseaux sauvages.