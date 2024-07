Des milliards d’euros perdus par ce géant de l’énergie française qui met l’économie en danger

Selon EDF, ce choix stratégique permettra de réduire les risques associés au développement de nouvelles technologies et d’assurer une mise en œuvre plus sûre et plus rapide des SMR. Cette décision s’appuie sur une évaluation détaillée réalisée par Nuward, la filiale d’EDF en charge du design des SMR, qui a conclu que l’utilisation de technologies éprouvées était la meilleure voie à suivre.

Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.