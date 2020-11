Des machines géantes capables d’aspirer le CO2 de l’atmosphère pourraient aider à contrôler les niveaux de pollution

Des affleurements rocheux d’Islande aux plaines ensoleillées du Texas, les ingénieurs construisent des machines géantes pour aspirer le dioxyde de carbone de l’atmosphère. Cela ressemble à de la science-fiction, mais les entreprises derrière cette technologie insistent sur le fait qu’elle pourrait être une arme secrète dans la lutte contre le changement climatique. Le monde hésite depuis trop longtemps sur la tâche de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et les scientifiques conviennent que les objectifs climatiques mondiaux sont en train de devenir hors de portée. Pour maintenir le réchauffement en dessous de 1,5 ° C – le seuil climatique «sûr» – et maintenir les avantages de la vie moderne, le monde devra trouver un moyen d’éliminer entre 100 et 1000 gigatonnes de CO2 de l’atmosphère au cours de ce siècle, selon les experts. . «Dans toutes les analyses qui maintiennent quelque chose comme notre mode de vie actuel, nous finirons par produire 10 à 20% d'émissions négatives», professeur Stuart Haszeldine, expert en technologies de capture du carbone à l'Université d'Édimbourg , dit i. «La seule façon d'éviter cela est d'arrêter de voler, de ne pas avoir de voitures, les véhicules restants sont tous des transports publics et électriques, et nous ne mangeons de la viande qu'une fois par semaine, si c'est le cas. Vous pouvez éviter cela, mais cela signifie des changements de mode de vie assez importants pour toute la population. » Les arbres absorbent le CO2, mais il n'y a pas assez de terres sur la planète pour créer un puits de carbone de la taille dont l'humanité a besoin. Ainsi, bien que nous ayons besoin de planter des arbres et de protéger les forêts restantes du monde pour lutter contre le changement climatique, nous aurons également besoin de technologies pour nous aider à éliminer l’excès de carbone de l’atmosphère. Entrez la capture directe de l’air (DAC). C’est une ramification du captage et du stockage du carbone, par lequel la pollution des usines et des centrales électriques est piégée et stockée sous terre. Le DAC va encore plus loin, en se concentrant sur l’extraction du gaz directement de l’air. C’est une question plus difficile, car le CO2 dans notre air est à des concentrations beaucoup plus faibles que dans les gaz de combustion d’une centrale électrique. Mais si la technologie DAC peut évoluer, elle pourrait donner à l’humanité le pouvoir de contrôler les niveaux de pollution mondiaux. Il y a des signes qu’une percée pourrait être proche. La société suisse Climeworks a construit une poignée d’usines DAC à travers l’Europe. Orca, en construction en Islande, sera la plus grande installation du monde lors de son ouverture l’année prochaine, capable d’éliminer quatre millions de tonnes de CO2 chaque année. Le rival canadien Carbon Engineering, quant à lui, construit une usine qui pourrait aspirer un million de tonnes par an.Dans les usines de Carbon Engineering, le CO2 extrait est lié à d’autres molécules pour créer du carbonate de calcium (Photo: James MacDonald / Bloomberg / Getty) Climeworks et Carbon Engineering utilisent des réactions chimiques pour lier les molécules de CO2, les éloignant des autres gaz qui composent notre air. Le CO2 peut ensuite être pompé sous terre pour être stocké ou utilisé avec de l’hydrogène pour fabriquer des carburants à faible teneur en carbone.Au Royaume-Uni, le CO2 capturé est le plus susceptible d’être pompé dans les champs de pétrole usé et de gaz naturel en mer du Nord. Il n’y a guère lieu de s’inquiéter de ce qu’il s’échappe une fois qu’il a été stocké, explique le professeur Haszeldine. «Nous savons comment faire cela», dit-il. «Nous savons ce qu’est l’ingénierie. Et surtout, nous savons comment nous comporter et y remédier en cas de problème. »Climeworks s’associe à la start-up islandaise Carbfix pour stocker son CO2 en toute sécurité dans la roche de basalte. «Même si vous avez un tremblement de terre ou une éruption volcanique, il ne peut pas sortir à nouveau», déclare Christoph Beuttler de Climeworks.Climeworks stocke son CO2 capturé dans la roche de basalte (Photo: Climeworks) Qui paie la facture? DAC – il n’y a que 15 usines en Amérique du Nord et en Europe – et la technologie reste très chère. Les coûts devraient toutefois baisser à mesure que l’efficacité s’améliore. Climeworks pense qu’il peut réduire le coût d’extraction d’une tonne de dioxyde de carbone de 1000 $ à 100 $ en une décennie. Mais le DAC ne sera jamais une option bon marché. «Le fait est qu’il sera plus facile de décarboner un grand nombre de processus industriels que de construire un secteur entier à partir d’un départ arrêté», déclare le Dr Mark Workman, expert en stockage de carbone à l’Imperial College de Londres. débat sur qui paiera pour cela. La plupart des experts pensent que les gouvernements devront forcer la création d’un nouveau marché. Cela pourrait prendre la forme d’un régime de subventions, ou d’une législation obligeant les producteurs de combustibles fossiles à organiser le stockage.Une hausse de la TVA pour payer la pollution causée par les biens et les services a également été évoquée, en plaçant le coût sur un public. qui, selon le Dr Workman, ne sont pas préparés à l’ampleur d’un tel défi. «Nous allons retirer un gaz invisible et le stocker dans des sites de stockage invisibles. Et nous allons prendre d’énormes quantités d’argent public – des dizaines, voire des centaines de milliards de livres », dit-il. «Il faut vraiment un dialogue social beaucoup plus large à ce sujet.» Le CAD sera un outil crucial pour lutter contre le changement climatique. La plupart des scientifiques conviennent que nous ne pouvons pas maintenir les températures sous 1,5 ° C sans cela. Mais ce ne sera pas une solution miracle pour nos problèmes planétaires, notamment parce que nous ne savons pas encore comment payer la facture. Climeworks construit son plus grand site à ce jour en Islande (Photo: Climeworks) Le CAD peut-il inverser le changement climatique? Les scientifiques sont divisés sur la question de savoir si les machines DAC peuvent aider à inverser le changement climatique. Le simple fait d’atteindre le zéro net sera une tâche ardue, qui obligera cette minuscule industrie dotée de la technologie à un stade précoce à devenir plus grande que l’ensemble du secteur pétrolier et gazier en seulement trois décennies. Entrer dans les émissions négatives nettes représenterait un défi financier et technique encore plus grand. Les eaux du monde pourraient poser un autre obstacle. Les océans absorbent d’énormes quantités de pollution par le CO2. Retirer le CO2 de l’atmosphère peut inciter les océans à rejeter certaines de leurs propres réserves dans l’air. Cela signifie que pour chaque pas en avant que les ingénieurs font pour éliminer le CO2 de l’atmosphère, cet effet de «rebond océanique» pourrait les forcer à reculer d’un demi-pas. L’industrie de la capture directe d’air devra croître au moins aussi grand que le secteur pétrolier et gazier actuel si le monde veut atteindre ses objectifs climatiques (Photo: James MacDonald / Bloomberg / Getty) Capture directe de l’air au Royaume-Uni Le gouvernement espère que le Le vaste réseau britannique de champs de pétrole et de gaz vides sous les fonds marins fera de nous un leader mondial du stockage du carbone. La semaine dernière, il a promis 1 milliard de livres sterling pour la création de quatre clusters industriels de capture du carbone, qui verront les émissions de l’industrie lourde piégées et acheminées vers la mer pour être stockées. À St Fergus, sur la côte est de l’Écosse, Pale Blue Dot Energy souhaite construire non seulement un hub CCS pour l’Écosse, mais également le premier système de capture directe de l’air du Royaume-Uni. Il s’est associé à la société canadienne Carbon Engineering pour mettre en place un site de capture directe d’ici 2026, a déclaré le directeur général Paul Allen à i. «Lorsque vous partez en vacances à Tenerife, en Turquie ou ailleurs, comment captez-vous les émissions qui sortent de votre vol RyanAir ou Easyjet? C’est difficile à faire », dit-il. «Ce sont les types de clients qui pourront utiliser le système Direct Air Capture.» Mais Pale Blue Dot Energy pourrait faire face à une course contre la montre si elle veut être la première usine DAC du Royaume-Uni. Climeworks dit que l’annonce de financement du gouvernement la semaine dernière signifie qu’elle envisage maintenant une expansion au Royaume-Uni.