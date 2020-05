Des lettres de fans atteignent des célébrités qui les ont inspirées – / Film

Tout un spectacle centré sur des célébrités lisant le courrier des fans peut frapper un ton étrange en ce moment – surtout après la fameuse débâcle «Imagine» – mais Cher…, La nouvelle série Apple TV +, se présente comme plus qu’une émission d’auto-félicitations sur la culture des célébrités. Oprah Winfrey, Gloria Steinem, Spike Lee, Lin-Manuel Miranda, et de plus en plus d’émotion en lisant à l’écran des lettres de fans qui ont été inspirés par leurs œuvres. C’est le genre de trucs inspirants qui pleurent à la fois les célébrités qui lisent les lettres et les personnes qui les ont écrites. Regarder le Cher… bande-annonce ci-dessous.

Cher… Bande-annonce

Dans une série de 10 épisodes de R.J. Coutelier (Le numéro de septembre) inspirés par l’annonce «Dear Apple» pour l’Apple Watch, des célébrités et des militants lisent des lettres de leurs fans décrivant comment ils les ont inspirés à changer leur vie pour le mieux. Les participants sont Oprah Winfrey, Gloria Steinem, Spike Lee, Lin-Manuel Miranda, Yara Shahidi, Stevie Wonder, Aly Raisman, Misty Copeland, Jane Goodall, et même Rue de Sesame«S Gros oiseau (dont la pile de lettres suggère qu’il pourrait être le plus populaire) participer à Cher…, en lisant les lettres à l’écran et en pleurant sur les exploits incroyables accomplis par leurs fans.

« Chaque fois que vous faites quelque chose, vous jetez des pierres dans un étang. Vous n’avez aucune idée des ondulations qui vont vous revenir », explique Lin-Manuel Miranda dans la bande-annonce.

Ces ondulations vont d’une fille faisant de la gymnastique avec une prothèse après avoir vu Aly Raisman aux Jeux olympiques, à de jeunes défenseurs du changement climatique marchant sur une plage après avoir été motivés par le dévouement de Jane Goodall pour le règne animal, à Oprah inspirant la première femme à obtenir un Ph .RÉ. en génie aérospatial. La série est assez transparente sur la façon dont elle vous touche, mais les réactions des stars semblent sincères et les histoires semblent inspirantes.

Voici le synopsis de Cher…:

L’histoire d’une personne peut changer le monde. Du cinéaste primé aux Emmy Awards R.J. Cutler, Dear… présente des icônes révolutionnaires et les personnes dont elles ont inspiré la vie. Inspiré par l’annonce révolutionnaire d’Apple «Dear Apple» pour l’Apple Watch, Dear… est une approche inventive des biographies des personnes influentes qui façonnent la culture et la société d’aujourd’hui en utilisant des lettres que les fans leur ont écrites. Cher… se concentre sur les moments clés de la vie des sujets et de leur travail qui ont profondément affecté non seulement les personnes qui ont écrit des lettres, mais le monde en général.

Les 10 épisodes de Cher… fera ses débuts exclusivement sur l’Apple TV + sur 5 juin 2020.

Articles sympas du Web: