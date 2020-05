Les joueurs de l’AFL sont sur le point de célébrer une grande victoire, avec des membres de la famille immédiate prêts à les rejoindre dans les centres d’équipe du Queensland avant le redémarrage de la saison 2020 le mois prochain.

Le fait que les joueurs soient tenus à l’écart de leurs familles pendant de longues périodes a été un point de blocage majeur lorsque l’AFL a proposé le mois dernier un scénario de « pire des cas » à l’Association des joueurs de l’AFL.

Mais l’assouplissement de certaines restrictions imposées par le gouvernement de l’État sur les coronavirus depuis lors signifie que seuls quatre clubs – West Coast, Fremantle, Adelaide et Port Adelaide – seront tenus d’entrer dans les hubs afin de redémarrer la saison.

Dans un accord conclu entre l’AFL et l’AFLPA, les joueurs de ces clubs devraient apprendre vendredi que leurs familles sont également les bienvenues dans ces hubs.

Josh Kennedy des Eagles célèbre avec sa fille Lottie (Getty)

« Je pense que l’AFL viendra probablement à la fête là-dessus », a déclaré le capitaine des Eagles, Luke Shuey, père d’un enfant. Fox Footy jeudi soir ..

« Je ne vois pas pourquoi. Les AFL ont été raisonnables tout au long du processus.

« Donc, si nous devons partir, je pense que cela semble probable, ce qui est une bonne chose. »

Le coût des joueurs emmenant des familles dans les hubs du Queensland sera financé par l’AFL, ce qui ne limitera pas le nombre de joueurs envoyés par les clubs.

Il reste à voir si les clubs d’Australie-Occidentale et d’Australie-Méridionale seront hébergés ensemble ou dans des hubs séparés.

Malgré la réinstallation temporaire présentant un autre obstacle sur la côte ouest dans leur chasse au poste de premier ministre, Shuey a déclaré que les Eagles étaient prêts à faire ce qu’ils devaient pour le bien de la compétition.

« En tant que groupe de joueurs, nous devons beaucoup au jeu », a-t-il déclaré.

« Personne n’est plus grand que le jeu et c’est notre opportunité de redonner au jeu et de le remettre sur pied et de relancer la compétition. »

