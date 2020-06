Des ingénieurs chinois reconnus coupables d’avoir volé des secrets commerciaux à une entreprise de technologie américaine

Micron Technology est un fabricant de puces américain qui produit des puces de stockage et de mémoire, y compris de la RAM, des puces de mémoire flash et autres. Avant d’être inscrit sur la liste des entités et banni de sa chaîne d’approvisionnement américaine, Huawei représentait 13% des ventes de Micron. Faire perdre des entreprises américaines n’était pas l’objectif de placer Huawei sur la liste, mais c’était un effet secondaire malheureux.

Les trois ingénieurs impliqués dans le projet ont été condamnés à une amende et iront en prison



Vendredi dernier, selon Bloomberg, un tribunal de Taiwan a statué que des ingénieurs de United Microelectronics Corp. (UMC) avaient volé des secrets commerciaux à Micron. Ces ingénieurs ont été accusés d’avoir confié la propriété intellectuelle à une entreprise opérant sur le continent soutenue par le gouvernement chinois. Le vol de propriété intellectuelle est l’un des problèmes que le gouvernement américain et les entreprises américaines ont avec la Chine. Le tribunal de district de Taichung a finalement ordonné à UMC de payer 100 millions de nouveaux dollars taïwanais à Micron (l’équivalent de 3,4 millions de dollars américains) et a reconnu trois ingénieurs UMC coupables de vol ou de complicité. Les trois hommes ont été condamnés à des peines de prison comprises entre 4,5 et 6,5 ans et ont également été condamnés à une amende de 4 à 6 millions de nouveaux dollars taïwanais (135 000 à 202 400 USD).

Voir aussi Y aura-t-il une saison 9 pour The Vampire Diaries? En 2018, Huawei était responsable de 13% du chiffre d’affaires de Micron

Même si la Chine a été prise en flagrant délit, le gouvernement communiste chinois a constamment nié que ses entreprises volent des secrets commerciaux. Le verdict arrive à un mauvais moment alors que le pays tente de devenir un acteur majeur des semi-conducteurs. La plus grande fonderie du pays, SMIC, a sans doute deux ans de retard sur les leaders mondiaux tels que TSMC et Samsung; la paire est les deux plus grandes fonderies indépendantes au monde.

Après l’annonce du verdict, Micron a déclaré: « Le détournement de secrets commerciaux et leur transfert en dehors de Taiwan est préjudiciable à l’ensemble de l’industrie des semi-conducteurs du pays et menace la compétitivité future. Ce jugement renforce encore l’importance de la protection de la propriété intellectuelle à Taiwan, démontrant que le crime l’appropriation illicite sera traitée de manière appropriée. » UMC a déclaré qu’elle ferait appel de la décision et qu’elle n’a pas violé les secrets commerciaux de Micron. Dans une déclaration qui lui est propre, la société a déclaré: « Dans son appel contre la décision et la sanction excessivement disproportionnée, UMC citera de nombreuses irrégularités dans l’enquête et dans l’affaire elle-même.

Selon l’acte d’accusation, l’employé d’UMC, Rong Leh-tian, a demandé à Kenny Wang d’UMC d’utiliser la conception de Micron pour les produits UMC afin de réduire le temps nécessaire à UMC pour développer des puces. Le troisième ingénieur de l’UMC impliqué, J.T. Ho, travaillait pour UMC et Fujian Jinhua Integrated Circuit Co. Ce dernier est un fabricant de puces chinois qui a profité du vol IP. Ho et Wang ont copié les données DRAM de Micron sur leurs propres appareils et les ont utilisées lors du développement de telles puces pour UMC.

En rendant son verdict, le tribunal a déclaré: « J.T. Ho a gagné deux salaires respectivement de l’UMC et de Jinhua, il est donc très clair qu’il avait l’intention d’utiliser [Micron data] sur la Chine continentale. Kenny Wang et Rong Leh-Tian ont tous deux divulgué les secrets commerciaux de Micron à UMC pour l’utilisation des unités commerciales pertinentes d’UMC … et la recherche finale devait être transférée à Jinhua pour la production de masse, ils avaient donc l’intention d’utiliser [Micron’s data] en Chine continentale. La conduite des défendeurs a entraîné la perte d’avantages et de compétitivité de Micron sur le marché des produits liés aux secrets commerciaux divulgués et a sapé les intérêts de Micron. «

Les accusés ont été payés pour leurs activités illégales. Ho a reçu 5 millions de nouveaux dollars taïwanais (168 700 USD) de la part d’UMC et de Jinhua. UMC a payé à Wang 1,5 million de nouveaux dollars taïwanais (50 600 $ US) et Rong 1,6 million de nouveaux dollars taïwanais (54 000 $ US). Les sanctions annoncées par le tribunal forceront le trio à reverser ces paiements et plus encore.