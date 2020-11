Des indices pourraient conduire à la tombe du premier officier de l’armée noire britannique, un joueur de Tottenham Hotspur décédé dans la Somme

De nouvelles recherches menées par un historien militaire ont fourni des indices sur l’endroit où le premier officier noir de l’armée britannique aurait pu être inhumé, après avoir supposé que son corps avait été perdu dans un champ de la Somme.Walter Tull a servi pendant la Première Guerre mondiale en tant que second lieutenant, et a mené des hommes au combat à un moment où l’armée interdisait à une personne d’origine non européenne de devenir officier. Non seulement il était l’un des soldats noirs britanniques les plus célèbres de la Grande Guerre, mais M. Tull était également l’un des Premier joueur de football professionnel noir en Angleterre, jouant pour Tottenham Hotspur tout en surmontant la discrimination raciale.Il est décédé tragiquement à l’âge de 29 ans alors qu’il menait une attaque sur le front occidental, lors de la deuxième bataille de la Somme le 25 mars 1918. Tombes non marquées Des membres du public passent devant une boîte aux lettres noire avec une image du sous-lieutenant Walter Tull (Photo: Andrew Milligan / PA) Les récits historiques de l’événement décrivent comment l’ami de M. Tull, le soldat Thomas Billin gham, un collègue footballeur et gardien de but de Leicester Fosse, l’a vu tué et a tenté de récupérer son corps afin qu’il puisse avoir un enterrement convenable.Malgré les meilleurs efforts de ses hommes, le corps de M. Tull n’a jamais été retrouvé et sa famille a cru qu’il gisait quelque part dans Cependant, de nouvelles recherches de l’historien militaire Andy Robertshaw, indiquent des tombes non marquées au cimetière de Heninel-Croisilles Road dans le nord de la France, où M. Tull a peut-être été enterré.Le petit-neveu de M. Tull, Edward Finlayson, d’Édimbourg, a déclaré qu’il est possible qu’il ait été enterré, entre autres, par les Allemands lorsque le terrain a été perdu au profit des forces ennemies. Il a déclaré: «Les recherches d’Andy et sa connaissance des événements de cette journée sont extraordinaires pour nous en tant que famille. « Ce qui me frappe, c’est comment la recherche d’Andy est capable de reconstruire ce qui s’est passé ce jour-là, pour moi c’est remarquable et très intéressant. » Ce que nous savons des articles de journaux, c’est que Tom Billingham, dans le groupe d’hommes de Walter, a essayé de porter son corps mais parce que « Cette attaque allemande que nous connaissons était extrêmement intense. » Un héritage Edward Finlayson a déclaré que la recherche est « extraordinaire » (Photo: Edward Finlayson / PA) On ne peut pas dire avec une certitude absolue que son corps est enterré sur le site car les tombes ne peuvent pas être exhumées, mais M. Finlayson a ajouté: «Jusqu’à cette information récente, nous n’avions aucune raison de croire que son corps avait été identifié ou enterré.» À un peu moins de 10 miles du cimetière de Heninel-Croisilles Road se trouve le Le cimetière du Faubourg d’Amiens à Arras, où l’on se souvient de M. Tull sur le mur du mémorial avec 35000 camarades tombés au combat dont les corps n’ont jamais été retrouvés sur les champs de bataille. Le frère d’Edward, Duncan Finlayson, d’Inverness a déclaré: griffonné sur le mur, j’ai été surpris par l’expérience émotionnelle que cela a été. « C’est bien de penser qu’il a une vraie pierre tombale et qu’on lui a donné un lieu de repos et qu’il n’a pas été laissé pourrir dans un champ. » Nous ne le saurons jamais avec certitude, mais je aimerait faire un voyage à un moment donné, au hasard, c’est Walter. «Nous ne le saurons jamais de manière concluante mais, en fin de compte, il s’agit de l’histoire de Walter et de son héritage.» Dans ses recherches, M. Robertshaw, qui a travaillé avec de grands noms du cinéma en tant que conseiller militaire, y compris dans Sam Mendes de 1917 et War Horse de Steven Spielberg, a fait des renvois au travail de la Commission des sépultures de guerre et aux journaux de guerre régimentaires.Il pense que le corps de M. Tull a été enterré et non laissé dans un terrain, et ses découvertes sont mises en évidence dans le podcast Amazing War Stories avec Bruce Crompton.

