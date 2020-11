Des images incroyables de la célèbre oasis au cœur du désert du Sahara – .

BH Cosmetics Desert Oasis 19 Colour Shadow & Highlighter Palette

Une palette de dixneuf fards paupires et enlumineurs. Compose de quatorze fards mats et scintillants et de cinq enlumineurs; la palette de 19 fards paupires et enlumineurs Desert Oasis vous permettra de crer une multitude de looks pour le jour ou le soir. Dote d'un grand miroir pratique pour les dplacements;