Des hommages à Tripple Beanz après la mort confirmée du rappeur – .

Tripple Beanz est-il mort? Les fans ont rendu hommage à Tripple Beanz après la mort confirmée du rappeur.

Le résident de Newark et artiste de rap local Tripple Beanz a été abattu à l’âge de 29 ans le vendredi 27 novembre, a rapporté CBS New York.

DFG Recording Studio, qui représentait Tripple Beanz, a confirmé la mort du rappeur dans un post Instagram déchirant.

Les fans et ceux qui l’ont connu ont également rendu des hommages émotionnels sur les réseaux sociaux et partagé de bons souvenirs du regretté rappeur.

Mort de Tripple Beanz

Tripple Beanz, de son vrai nom Corey Thompson, a été abattu la semaine dernière à Newark, New Jersey, a écrit CBS New York.

La publication a rapporté que le rappeur avait été tué dans une fusillade vendredi 27 novembre sur Avon Avenue.

Tripple Beanz montait apparemment dans son Range Rover noir lorsque deux hommes auraient tiré à plusieurs reprises et se sont enfuis des lieux.

La police de Newark enquête actuellement sur l’affaire, mais il n’y a pas d’autres détails sur la fusillade au moment de la rédaction de cet article, a ajouté CBS New York.

Dans un article sur Twitter, le bureau du procureur du comté d’Essex a confirmé la mort de Tripple Beanz et a écrit que le rappeur «avait été abattu sur le pâté de maisons 300 de l’avenue Avon» et «déclaré mort sur les lieux».

Qui était Tripple Beanz?

Tripple Beanz était un artiste rap de 29 ans originaire de Newark. Il était représenté par le studio d’enregistrement DFG Recording Studio qui représente également des artistes tels que Fetty Wap, Fatboy, Blac Youngsta, etc.

Sur son compte Spotify, la biographie de Tripple Beanz dit que ses morceaux comportent des collaborations avec «l’ami de longue date» Fetty Wap. Il a également travaillé avec Gun Play sur plusieurs projets.

Le plus récent single du rappeur, ‘Dumb S ** t’, a été présenté sur plusieurs stations de radio et diffusé sur Spotify plus de 6000 fois.

Tripple Beanz compte près de 15000 abonnés sur Instagram.

Les fans et amis rendent hommage à Tripple Beanz

De nombreux amis et fans de Tripple Beanz ont rendu des hommages déchirants au regretté rappeur.

Raykatanna, une autre artiste de rap, a écrit sur Instagram:

«Le fait que nous venons d’avoir cette conversation et que nous ayons tous les deux eu la même mission de faire découvrir nos talents à travers le monde m’attriste profondément de savoir que vous n’êtes plus là. Nous venons de nous rencontrer, mais je savais que vous alliez être génial, je le savais.

«JERSEY QUE NOUS DEVONS FAIRE MIEUX! PLUS DE CRABES DANS UN HOMME DE BARIL. Mes condoléances à @tripplebeanz et à sa famille, mes prières et mes pensées vous accompagnent. »

Dans un hommage émouvant, DFG Recording Studio a écrit:

«Tellement perdu pour les mots… Nos cœurs font très mal ici à DFG. Homme Beanz. Une superstar en devenir et surtout une famille ici. J’essayais vraiment de changer sa vie. C’était un homme qui A TRAVAILLÉ et qui avait BEAUCOUP DE TALENT. Tout ça est tellement foutu.

« Tripple Beanz, nous vous aimons mec et votre héritage vivra à jamais à travers nous et votre musique. »

Un certain nombre de fans ont également rendu hommage sur Twitter et envoyé des prières et des messages de soutien à la famille du rappeur.

