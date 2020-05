Des Hasler met en garde contre des changements de règles «désastreux», selon un arbitre

L’entraîneur viril Des Hasler a rejeté la proposition de Project Apollo de revenir à un arbitre et d’éliminer les pénalités de ruck, disant que cela pourrait être désastreux.

Vendredi, le projet Apollo de la LNR a discuté du passage de deux arbitres à un pour la reprise de la compétition le 28 mai, ainsi que du redémarrage du comptage des tacles au lieu d’attribuer une pénalité pour les infractions au ruck.

L’ARLC devrait approuver les changements lors de leur réunion de la semaine prochaine.

Samedi matin, Hasler a rejoint plusieurs entraîneurs de la LNR pour avertir le jeu de l’élaboration d’une politique sur la course, ce qui aurait un impact sur l’intégrité de la compétition révisée.

Des Hasler. (AAP)

« Je ne pense pas que nous devrions autant changer la structure de la saison », a-t-il déclaré.

« Nous avons été très respectueux de ne pas aller à deux conférences et d’apporter ces changements.

« Comparons cela à il y a quelques années où ils infligeaient deux ou trois pénalités sur la ligne d’essai, puis quelqu’un allait au bac.

« Cela n’a pas fonctionné, j’ai pensé que c’était désastreux.

« Des décisions comme celle-ci doivent être vraiment réfléchies et elles doivent être systématisées et elles ne doivent pas être prises sur le terrain, appelons cela l’élaboration de politiques sur le terrain. »

Freddy et Joey nomment leurs cinq meilleurs centres de tous les temps

Hasler a déclaré que le retour à un arbitre aurait un impact sur la façon dont le ruck est contrôlé s’ils marquent les 10 mètres et a mis en garde contre l’utilisation de juges tactiles pour aider à la police.

« Et s’il vous plaît, pas de juges tactiles, je ne pense pas que les juges tactiles fassent un excellent travail comme c’est le cas actuellement », a-t-il déclaré.

« Je ne veux certainement pas voir des juges de touche courir ou marquer les 10.

« Nous voyons ce qu’un juge tactile a appelé dans les Neuf. Nous avons vu l’appel de ce juge tactile et ce qu’ils ont fait à Penrith. »

Paul Green, Paul McGregor (Getty)

Vendredi, les entraîneurs de la LNR, Paul Green, Paul McGregor et Justin Holbrook, ont également exprimé leur inquiétude concernant les modifications des règles avec seulement 19 jours avant le redémarrage de la saison.

L’entraîneur des Roosters de Sydney, Trent Robinson, siège au comité du projet Apollo et a déclaré qu’il devrait y avoir un débat sain avant d’introduire de nouvelles règles.

Son opinion personnelle est de garder deux arbitres avec un seul arbitre dominant, et dit que tout changement de règle apporté au ruck aurait un impact significatif sur le jeu.

Il a déclaré que l’intégrité de la compétition valait également la peine d’être considérée, étant donné que deux matchs ont déjà été joués sous un même ensemble de règles.

« Vous devez peser les points positifs et négatifs à ce sujet, et c’est un point négatif », a-t-il déclaré.

« Les points positifs sont définitivement d’ordre financier, peut-être que les gens ont parlé de la pureté du jeu avec un seul arbitre.

« La raison de ne pas le faire sera que le ruck aura moins d’yeux, plus d’exploitation de la lutte dans le ruck. Je pourrais continuer pendant les 10 prochaines minutes sur le pour et le contre, et c’est ce que nous devrions faire. »

« Nous devrions avoir ce débat et l’avoir rapidement parce que nous avons un concours qui commencera dans trois semaines. »

©AAP2020