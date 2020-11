Des hackers parrainés par l’État accusés d’avoir tenté de voler des secrets de vaccins

Des pirates informatiques parrainés par l’État de Chine, de Russie, d’Iran et de Corée du Nord ont été accusés d’avoir tenté de voler des secrets de vaccins contre le coronavirus à des sociétés de recherche.Les experts en sécurité les ont accusés d’avoir tenté d’obtenir les résultats des essais de vaccins avant leur publication et de saisir des informations sensibles sur la masse. la production de médicaments.Le bulletin d’information i dernières nouvelles et analysesMicrosoft a déclaré qu’au début du mois, il avait détecté des cyber-attaques de la part de «trois acteurs de l’État-nation ciblant sept sociétés de premier plan» qui étaient directement impliquées dans la recherche de vaccins et de traitements contre le Covid-19. ont été jugés provenir de la Corée du Nord, qui utilisait des leurres de harponnage; L’un d’eux a envoyé des «descriptions de poste fabriquées se faisant passer pour des recruteurs» tandis que le second a tenté d’attirer les chercheurs «tout en se faisant passer pour un représentant de l’Organisation mondiale de la santé», selon Tom Burt, vice-président d’entreprise chez Microsoft. Microsoft a déclaré que certaines des cyber-attaques étaient survenues. Des pirates informatiques nord-coréens (Photo: AP / Michel Euler) Plus tôt cette année, le National Cyber ​​Security Center britannique a également signalé que les laboratoires de recherche sur les vaccins Covid étaient ciblés au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada par des pirates informatiques russes liés à l’agence de sécurité interne du FSB. Adam Meyers, vice-président senior de la société de sécurité informatique Crowdstrike, a déclaré que depuis mars, des pays comme la Russie et la Chine se sont «concentrés sur Covid-19». «Ce que vous voyez ici est la dernière étape d’une propriété intellectuelle de longue date guerre, mais où les enjeux sont bien plus importants pour les personnes impliquées. C’est devenu une question de fierté nationale – qui peut développer des vaccins en premier », a-t-il déclaré à The Guardian. James Collier, consultant en cybermenace au sein de la société informatique FireEye Mandiant, a déclaré que l’accent au niveau de l’État était mis sur «le vol d’informations, l’exfiltration de données» et que «nous ne voyons pas d’acteurs étatiques présenter un élément destructeur.» Martin McKee, professeur de la santé publique de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a déclaré qu’il se demandait pourquoi les États essayaient de voler des secrets de vaccins étant donné que tant d’informations sur la recherche Covid étaient dans le domaine public, mais que «une interprétation plausible est que ces personnes le font simplement parce qu’ils le peuvent. Tous les pays accusés nient toute implication dans le piratage. La Russie a déclaré qu’elle n’avait «aucune connaissance» des tentatives de piratage informatique, tandis que la Chine a fait valoir que sa recherche sur les vaccins était si avancée qu’elle n’avait «pas besoin de voler ce que les autres font». L’Iran a également nié s’engager dans une cyberguerre.

