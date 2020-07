Des frisbees cowpat à la création de tanières, des façons sauvages d’apprécier nos forêts

À quel point pouvez-vous vous amuser avec un pissenlit? Nous savons tous qu’il faut souffler les graines du globe moelleux de sa tête morte, mais vous pouvez également fabriquer un élastique à partir de la sève de la tige. Cette idée vient de Jennifer Davis, une éducatrice forestière qui veut encourager les gens à utiliser les espaces naturels parce que l’engagement personnel avec la nature se transforme en gains publics. «La recherche prouve que les gens qui visitent régulièrement des espaces naturels deviennent inévitablement des champions de cet espace», explique-t-elle dans son livre 100 choses à faire dans une forêt. Si vous descendez dans les bois aujourd’hui… il est plus que probable que vous vous sentirez plus chanceux maintenant pour être là que vous l’auriez fait à la même époque l’année dernière. Le verrouillage a changé beaucoup de choses pour beaucoup de gens, et beaucoup d’entre eux ayant accès aux forêts ont commencé à les utiliser régulièrement et à dessein, et ont commencé à parler davantage des avantages qui y sont trouvés. Le message de Davis est quelque peu controversé, alors qu’elle conteste le «congé aucune trace », nous encourageant plutôt à nous impliquer davantage dans la forêt et à utiliser ses trésors, quoique de manière responsable. La lettre i a coupé le bruit« Peur de se salir, peur de cueillir une feuille d’un arbre ou peur de construire des cabanes dans les arbres nous a dépossédés de notre monde naturel », explique-t-elle. «La destruction causée par le fait de permettre aux enfants de cueillir une fleur sauvage et de posséder la nature n’est rien comparée à la destruction causée par des sociétés multinationales, dirigées par des personnes sans lien avec le monde naturel. Alors continuez, cueillez les fleurs, mangez les aliments sauvages ou construisez une tanière. La nature peut le supporter. »Des idées pour nous aider à passer plus de temps dans la forêt Les idées de son livre, une belle lecture avec des illustrations d’Eleanor Taylor, incluent de ramener à la maison quelques branches de bouleau feuillues à infuser pour un bain apaisant, d’apprendre à faire du feu , trouver et dessiner des motifs géométriques dans la nature, ramasser des déchets, fabriquer un abri et – attendez-le – jouer au cowpat frisbee, un jeu qui est exactement ce que son nom l’indique. , comporte également. Le nom vient du japonais shinrin-yoku, qui signifie bain de forêt. L’idée est que nous allons dans une forêt non pas pour faire de l’exercice ou pour socialiser, mais pour nous détendre et nous connecter avec l’atmosphère.En une visite dans une forêt près de chez moi, j’ai fait des frottements d’écorce avec ma fille, en choisissant des crayons de couleurs différentes pour les différents arbres que nous pouvions identifier, puis s’asseoir pour les comparer. J’ai honte d’admettre que je n’ai même pas imaginé cette idée moi-même; il est arrivé avec un kit d’activités Nature Detectives du Woodland Trust, qui fait partie d’un abonnement familial.L’heure quotidienne nous a montré l’importance d’être à l’extérieur L’idée que nous devons réserver du temps pour aller à l’extérieur et regarder un arbre est facile à ridiculiser, mais la vénération rapide que nous avons attachée à notre «heure quotidienne» à l’extérieur de la maison de mars à mai montre que nous l’apprécions. Lorsque le gouvernement a annoncé un projet pilote de 4 millions de livres sterling de «prescription verte» la semaine dernière, conçu pour tester si les gens passaient du temps faire de l’activité physique dans les espaces verts pourrait traiter avec succès une gamme de maladies, l’idée n’était pas nouvelle. Les médecins généralistes prescrivent depuis longtemps de rejoindre un groupe de marche ou un club de jardinage.Le temps à l’extérieur est devenu incroyablement précieux pendant le verrouillage, pour les adultes comme pour les enfants (Photo: Woodland Trust) À l’époque victorienne, et bien avant, voyager dans l’air pur des côtes et des montagnes était souvent recommandé comme «juste le tonique». Il est difficile de quantifier les résultats sans les schémas à grande échelle du type actuellement proposé, mais une étude a révélé que chaque livre dépensée sur une prescription de nature économisait le NHS 3,12 £ ailleurs tandis qu’une autre estimait un £ 6.88 «retour social» .Le Natural Health ServicePlus tôt cette année, la journaliste Isabel Hardman a publié The Natural Health Service, qui raconte comment elle a utilisé la nature pour lutter contre sa propre dépression et son trouble de stress post-traumatique (TSPT). Elle a souligné que la pandémie a révélé l’inégalité dans notre accès aux espaces verts.Polly Gallagher est un membre de la famille Woodland Trust et a utilisé sa forêt locale pour l’aider à se remettre des symptômes de Covid-19. «J’ai travaillé jusqu’à minuit la plupart des nuits au cours des deux derniers mois et j’ai ressenti une pression comme jamais auparavant, mais nous prenons du réconfort dans ces bois», explique-t-elle. «Nous avons trouvé l’arbre à grimper parfait. Un chêne majestueux. Et cet arbre fait partie de la famille. Nous l’avons présenté à mon fils de 14 ans, autiste et atteint de TDAH. Il a adoré l’escalader. Visiter ces bois, c’est comme rendre visite à un ami. »Le terme« tree hugger »est souvent utilisé avec désinvolture, pour renvoyer quelqu’un avec des idées enthousiastes sur le monde naturel, une perspective biaisée qui révèle la valeur que nous accordons à la forêt. Jennifer Davis va jusqu’à dire que nous devrions viser à laisser une trace. Lire la suite L’explorateur de télévision Steve Backshall exhorte le public à continuer de s’engager avec la nature alors que les ascenseurs de verrouillage «Les forêts publiques ne sont pas des espaces stagnants« conçus »pour être laissés tels quels. Ce sont des espaces pour que les communautés se rencontrent et célèbrent, pour que les familles se connectent et grandissent, et pour que l’humanité se souvienne que sans nos forêts et nos arbres, nous ne sommes rien. »100 Things to do in a Forest est écrit par l’éducatrice forestière Jennifer Davis, et comprend des instructions pour jouer au cowpat frisbee 100 Choses à faire dans une forêt de Jennifer Davis, illustrations d’Eleanor Taylor, est publié le 11 août, 17,99 £

