Des flics en Espagne détruisent un voleur en possession de 26 voitures de rallye vintage emblématiques

Un gars de 42 ans arrêté par la police a été retrouvé en possession de 26 voitures de rallye emblématiques des années 80 et 90, ce qui fait les garages de rêve. Tout est apparu à la recherche d’un générateur industriel de trois tonnes.

Nous avons tous eu cette conversation avec nos amis où nous avons voulu piller une banque puis construire notre garage de rêve à partir de cet argent volé. Mais voici une révélation choquante de quelqu’un qui a fait la même chose. Eh bien, il n’a pas littéralement pillé une banque pour construire son garage de rêve, mais l’affaire est quelque peu similaire. Un homme espagnol de 42 ans a été retrouvé en possession de 26 voitures dans son garage. Ces 26 voitures n’étaient tout simplement pas un ensemble aléatoire de voitures, mais la collection comprenait des voitures de rallye d’homologation et de superbes machines sur roues des années 80 et 90.

La police d’Erzaintza en Espagne a fait exploser une énorme collection de voitures de rallye illégalement conservées des années 80 et 90.

Mais pourquoi avoir fait référence au pillage d’une banque pour construire un garage de rêve? Eh bien, voici l’histoire. Tout a fait surface lorsque la police d’Erzaintza en Espagne enquêtait sur le vol d’un générateur industriel de trois tonnes. Leur recherche les a conduits à une ferme forestière dans la région de Gretaria en Espagne où la police a finalement trouvé le générateur et également le camion qui a été utilisé pour le voler. Il a également été découvert que le suspect avait également deux armes à feu, un pistolet Taser et environ 10 000 $ en espèces. Soupçonnant d’autres révélations, la police a obtenu un mandat pour fouiller les lieux et cela les a finalement conduits à ce qui devait être un garage de rêve.

Un type espagnol de 42 ans était en possession de ces 26 voitures de rallye emblématiques.

Certaines de ces voitures sont des joyaux absolus et de véritables machines gagnantes de rallye des années passées. Le département de police d’Erzaintza a publié quelques photos qui montraient une collection de voitures de très bon goût. Quoi de plus? Toutes ces voitures avaient l’air en bon état et semblaient vraiment soignées. Cela pourrait vraiment être l’un des garages les plus élégants du monde entier pour les amateurs de voitures de rallye si vous regardiez au-delà du côté du vol.

La police affirme que ces voitures auraient pu être destinées à une vente ou à une vente aux enchères illégales, compte tenu de leur rareté.

Lisez aussi: Voici une Rolls Royce Cullinan Scale Model plus coûteuse qu’une Hyundai Creta

Le garage comprenait des voitures comme la E30 BMW M3, la Ford Escort RS Cosworth, une Ford Sierra RS500 Cosworth, une Renault 5 Turbo à hayon à moteur central, une Peugeot 205 GTI, une Mercedes-Benz 190E Cosworth Evolution II dans une teinte bleu-noir, et il semble même y avoir une Lancia Delta HF Integrale Evoluzione 1 Martini 6. Si cela ne suffit pas pour vous impressionner, le garage avait également plusieurs générations de Mitsubishi Lancer, y compris les IV, VI, VII et même l’EVO 6.5 Tommi Makinen Edition . Certaines voitures ont même été retrouvées avec des numéros de châssis falsifiés et auraient été volées à travers le continent.

Cette découverte a abouti à la recherche d’un générateur industriel de trois tonnes.

Lisez aussi: Le lancement de Skoda Vision IN conforme aux spécifications de production est probablement poussé jusqu’en 2021 en raison du coronavirus!

La police a également déclaré que ces voitures auraient pu être destinées à une vente ou à une vente aux enchères illégales, compte tenu de leur rareté. C’est vraiment ironique de voir comment un générateur industriel de trois tonnes a conduit à une telle révélation, mais nous devons admettre que le voleur a vraiment un bon goût dans les voitures. En regardant l’état des voitures, nous sommes également heureux que ces voitures aient été bien entretenues. Nous espérons que ces voitures retrouveront leur propriétaire ou seront mises aux enchères de manière appropriée.