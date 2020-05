Des femmes géantes combattent des monstres également géants dans les grandes filles de l’image

Crédit: Jason Howard (Image Comics)



L’écrivain / artiste Jason Howard créera une nouvelle série Image Comics intitulée Grandes filles qui prend son nom au sérieux, opposant une force de combat de femmes littéralement gigantesques à l’attaque de kaiju.

« Grandes filles est inspiré par mon amour d’enfance pour les films de monstres géants comme King Kong et Godzilla, et les grands animés de robots comme Robotech et Evangelion« , A expliqué Howard à The Hollywood Reporter, qui a annoncé la série et qui a un regard exclusif sur les pages intérieures. « Donc, si vous creusez des visuels passionnants et des combats de monstres, Grandes filles a-t-il! »

Howard, connu pour son travail sur Warren Ellis Des arbres et de Robert Kirkman L’étonnant Wolfman, dit que malgré les apparences de femmes massives et de monstres géants, son nouveau conte est vraiment sur la dynamique interpersonnelle des femmes qui combattent les monstres, toutes axées sur le voyage d’une nouvelle recrue nommée Ember.

« Le cœur de l’histoire est vraiment venu de moi, me sentant parfois dépassé par l’ampleur des problèmes du monde, il peut sembler que la seule solution soit une solution tout aussi importante », a déclaré Howard. «Explorer ce sentiment est devenu le cadre de l’histoire, où leurs problèmes sont littéralement des monstres géants qui détruisent le monde (la science vous rend fou!). Heureusement, ils ont une solution tout aussi géante, Grandes filles qui donne un coup de pied au monstre. «

Grandes filles # 1 devrait sortir en août. La longueur de la série n’a pas été signalée.