Des familles à travers le Royaume-Uni passeront Noël ensemble après que quatre pays se soient mis d’accord sur le plan festif de Covid

Les familles pourront célébrer Noël ensemble cette année après que Downing Street ait accepté des propositions avec les nations décentralisées pour permettre un bref assouplissement des restrictions de Covid-19. La nouvelle sera célébrée par les gens à travers le Royaume-Uni et permettra aux gens de voyager à travers le pays pour passer la saison des fêtes avec leurs proches. Alors que les détails n’ont pas encore été convenus par les cabinets respectifs des administrations décentralisées, on s’attend à ce que les restrictions de Covid soient assouplies pendant cinq jours et permettent des bulles jusqu’à quatre ménages. Boris Johnson devrait énoncer des plans pour des niveaux locaux plus stricts une fois le verrouillage national levé le 2 décembre, mais l’interdiction des ménages de se mélanger à l’intérieur aux niveaux 2 et 3 sera levée pendant la période des fêtes. Dans un communiqué, le chancelier du duché de Lancastre Michael Gove a déclaré: «Les ministres ont réitéré l’importance de permettre aux familles et amis de se rencontrer de manière prudente et limitée, tout en reconnaissant que ce ne sera pas une période festive normale et les risques de transmission «En tant que tel, les ministres ont approuvé un objectif commun consistant à faciliter un peu de bouillonnement supplémentaire dans les ménages pendant un petit nombre de jours, mais ont également souligné qu’il sera conseillé au public de rester prudent et que, dans la mesure du possible, les gens devraient éviter de voyager et minimiser contact social. »Boris Johnson est sur le point de révéler quelles seront les nouvelles règles après la levée du verrouillage national de l’Angleterre (Photo: Pool / Samir Hussein / WireImage) La nouvelle arrive malgré les avertissements contenus dans les directives provisoires du Scientific Advisory Group for England (SAGE ) qui pour chaque jour d’assouplissement des restrictions Covid, exigerait cinq jours supplémentaires de mesures plus strictes. Plusieurs membres du SAGE ont attaqué les plans initiaux lorsqu’ils ont émergé la semaine dernière, avec Andrew Hayward, professeur d’épidémiologie des maladies infectieuses à l’University College London, affirmant que le gouvernement mettait «beaucoup trop l’accent sur un Noël presque normal». «Nous sommes sur le point de pouvoir protéger ces personnes âgées que nous aimons grâce à la vaccination et il serait tragique de gâcher cette opportunité», a-t-il prévenu. Le Dr Gabriel Scally, épidémiologiste et membre d’Independent Sage, est allé encore plus loin, insistant sur le fait qu ‘«il ne sert à rien de passer un très joyeux Noël et d’enterrer ensuite amis et relations en janvier et février». Malgré l’opposition, Boris Johnson a clairement indiqué qu’il pensait que les familles devraient pouvoir passer une courte période ensemble pour fêter Noël «après une année très difficile». Les détails exacts de la durée de la fenêtre de Noël et du nombre de bulles pouvant se mélanger devraient être publiés jeudi après que chaque cabinet aura signé les plans. Le gouvernement a clairement indiqué que les restrictions devront être réimposées une fois la pause festive terminée, qui resteront probablement en place jusqu’au printemps.

