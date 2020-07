Des extraterrestres farfelus et 20 joueurs locaux se combinent dans le nouveau jeu de Yogscast

Le collectif vidéo et label d’édition Yogscast a annoncé que son dernier jeu, Drink More Glurp, arrivera sur PC le 6 août.

Drink More Glurp est un jeu de société coloré et farfelu basé sur la physique. Vous contrôlez un groupe d’extraterrestres qui ont copié les jeux d’été semblables aux Jeux olympiques de la Terre, mais qui ont commis quelques erreurs. Un synopsis officiel se lit comme suit: «Après avoir regardé Earth TV, les extraterrestres de Drink More Glurp pensent qu’une grande compétition est une question de parrainage rémunéré. Les sponsors ont pris le contrôle des événements et les ont tordus pour qu’ils correspondent au programme de leur marque, créant des ravages pour les athlètes extraterrestres et gardant les joueurs constamment sur leurs gardes. Que se passe-t-il lorsque Gravitol Weightloss abaisse la gravité mondiale, ou lorsque Electromagnetic Rave donne des concurrents mains laser? »

Le jeu propose des modes multijoueurs locaux pouvant accueillir jusqu’à 20 joueurs, ainsi que des milliers de combinaisons possibles d’événements et de sponsors. La partie solo, cependant, contient un mode défi avec des classements et des replays en ligne.

Jetez un œil à une bande-annonce ci-dessous.

Drink More Glurp arrive sur PC et Nintendo Switch le 6 août. Il coûte 10 $ / 8 £ sur chaque plate-forme, mais vous pouvez pré-commander pour une réduction de 10%.

