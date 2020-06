Des experts divisés sur l’opportunité de choisir un ETF ou simplement de choisir un gagnant

Les marchés sont en hausse, mais les experts sont divisés sur la question de savoir si un fonds négocié en bourse (ETF) qui suit un indice peut être le meilleur moyen d’investir dans des marchés fortement déséquilibrés.

Le dernier avertissement vient de l’investisseur de cannabis américain et du service de nouvelles New Cannabis Ventures, qui a déclaré au cours du week-end que l’achat du secteur n’est pas le meilleur moyen de profiter de l’amélioration de l’histoire de la marijuana en Amérique du Nord.

Il a suggéré que les FNB de marijuana qui suivent le marché nord-américain sont trop lourdement pondérés pour les plus grandes entreprises, qui sont basées au Canada, et les entreprises ayant une exposition tangentielle au cannabis.

«Les plus grands producteurs licenciés, qui génèrent tous des pertes d’exploitation et sont évalués sensiblement plus haut par rapport aux revenus ou au BAIIA que les plus grands opérateurs multi-états [which operate in the US as well], les retardent sur le marché, une tendance qui devrait se poursuivre », a déclaré la société.

« Les cinq plus grands LP ont rapporté une moyenne de -28,5% depuis le début de l’année, tandis que les quatre plus grands opérateurs multi-états en termes de capitalisation boursière … ont rapporté une moyenne de -5,1%. »

Neuf Le chroniqueur Stephen Bartholomeusz a souligné début mai que l’investissement passif via un ETF de suivi d’indice n’était peut-être pas le meilleur moyen de déclencher une pandémie, car les actions individuelles augmentaient et diminuaient en fonction de leur exposition au COVID-19, nivelant les gains ou les pertes de chacun.

Des entreprises individuelles telles que Woolworths (ASX: WOW) les investisseurs ont noté les achats de panique de février et mars au moment où ils ont vendu des titres de voyage tels que Centre de vol (ASX: FLC), qui ont eux-mêmes commencé à redevenir intéressants.

Les investisseurs invités à choisir une équipe

L’achat de l’indice a été une voie populaire pour les investisseurs amateurs depuis le boom des instruments suite à la crise financière mondiale.

La plupart des FNB disponibles offrent une exposition à un secteur particulier, comme l’énergie ou les actions financières. L’investissement australien le plus large disponible se fait via un ETF ASX300.

Mais aujourd’hui, la sélection de titres, un art que même la plupart des gestionnaires de fonds actifs ne réussissent pas toujours bien, est le thème du jour parmi les commentateurs financiers.

«À mon avis, vous devriez passer moins de temps à vous soucier du secteur dans lequel investir et passer plus de temps à rechercher de bonnes actions, car investir intelligemment consiste à acheter ce qui monte et à vendre ce qui descend», a déclaré l’analyste en chef de Wealth Within, Dale Gillham.

« [In over diversified portfolios] il est très fréquent de constater qu’un tiers du portefeuille est en hausse alors que les actions restantes baissent ou sur le côté … un portefeuille qui est trop diversifié est exposé presque exclusivement au risque de marché, c’est pourquoi de nombreux investisseurs finissent par obtenir des rendements très médiocres. «

Mais les marchés montent

Et pourtant, les marchés du monde entier, pour le moment du moins, augmentent.

L’ASX All Ordinaries a chuté de 37%, passant d’un sommet en février à son nadir du 23 mars, et a depuis récupéré plus de la moitié de ses pertes, après que la relance de la banque centrale et du gouvernement ait «lobotomisé» l’argent comptant comme investissement et contraint les épargnants à se tourner davantage vers les actions.

Gillham pense que la hausse n’est plus « juste un rassemblement de ventouses » mais pourrait se poursuivre jusqu’en juin.

Richard Montgomery, directeur du spécialiste des ETF BetaShares, a déclaré que le soutien de la banque centrale et du gouvernement devrait « lever tous les bateaux » et a lancé l’angle de diversification, affirmant que la sélection des gagnants peut être difficile sur un marché comme celui-ci – un point soutenu par le flic d’entreprise ASIC qui a publié des données montrant à quel point les investisseurs amateurs sont mauvais pour chronométrer le marché.

«Dans le passé, des craintes ont été exprimées quant au fait que les FNB et la capacité des investisseurs d’acheter ou de vendre quand ils le souhaitent n’ont pas été testés sur des marchés extrêmement volatils. Cependant, dans les conditions les plus difficiles, les FNB ont apporté liquidité et efficacité, dissipant ces doutes », a déclaré Montgomery. Stockhead.

«La clé est de bien répartir vos actifs et de conserver des investissements de qualité. Nous suggérons aux investisseurs de créer un noyau en utilisant des FNB qui offrent une large exposition aux catégories d’actifs telles que les actions australiennes, les actions internationales et les titres à revenu fixe. Ensuite, si vous cherchez à prendre position sur des secteurs ou des régions particuliers, vous pouvez exprimer ces opinions d’investissement en utilisant des FNB plus spécialisés. »

Tout bon est mauvais

D’autres, comme Duncan Hogg, partenaire d’EY, AFR la semaine dernière, je pense que la déconnexion entre ce qui se passe réellement dans les économies et, par conséquent, les profits et pertes des entreprises et le marché, signifie qu’une nouvelle spirale descendante est probable.

« Le plein impact de COVID-19, qui ne deviendra apparent qu’en août et selon nous, il sera probablement pire que ne le laisse penser l’optimisme », a-t-il déclaré au journal.

Une déconnexion entre l’état de l’économie australienne et l’ASX était une plainte fréquente vers la fin de 2019 et le début de 2020. Les actions semblaient chères par rapport aux revenus générés par les sociétés, et les experts s’attendaient largement à un ralentissement économique ou même à une récession cette année.

Mettre l’accent sur le niveau de confusion parmi les investisseurs est désormais le «jeu de la faillite», car de l’argent est jeté aux entreprises en faillite ainsi qu’à celles qui planifient leur propre disparition.

J’ai vu beaucoup de micro-bulles inhabituelles au fil des ans. Cannabis. Blockchain. Réservoirs de carburant. Espace. Voiture électrique. Etc. Mais je ne pense pas que j’aurais jamais deviné auparavant que la * faillite * elle-même serait un thème d’investissement passionnant. des trucs incroyables ici https://t.co/yeRPSsg3B7 pic.twitter.com/3GaqK8fAOT – Joe Weisenthal (@TheStalwart) 8 juin 2020

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci? – C’est gratuit. Désabonnez-vous quand vous le souhaitez.