Des ex-joueurs critiquent un as de 23 millions de livres sterling qui a tenu des discussions sur Arsenal – .

Ce devait être la saison où la carrière d’Orkun Kokcu à Feyenoord a vraiment décollé.

Au lieu de cela, un milieu de terrain offensif doué qui a eu des entretiens sur un transfert de 23 millions de livres sterling à Arsenal en mars fait face à des critiques soutenues pour la première fois de sa jeune carrière (Daily Mail).

Kocku n’a peut-être que 19 ans mais, après avoir attiré l’attention de certains des plus grands clubs d’Europe et avoir reçu un nouveau contrat de cinq ans avec augmentation de salaire, les critiques s’attendaient à un peu plus en retour.

En huit matchs cette saison, Kokcu a produit une passe et aucun but pour une équipe de Feyenoord avec des ambitions pour le titre sous le patron vétéran Dick Advocaat.

Et bien qu’il n’ait jamais été le plus prolifique des joueurs, un total de neuf buts et passes décisives en 35 matchs la saison dernière est un rappel de ce que l’international turc est capable de faire quand il est à son meilleur slalom.

«Il n’a pas la dynamique que vous attendez. Feyenoord attend beaucoup de lui mais il n’a pas l’air en forme », a déclaré l’ancien as de Feyenoord Jan Everse à RTV.

L’ancien international néerlandais Youri Mulder, quant à lui, était plus préoccupé par le rythme de travail de Kokcu – ou son absence – lors de la défaite 4-1 de Feyenoord à domicile contre Wolfsberger en Ligue Europa la semaine dernière.

« Quand vous voyez comment Orkun Kokcu perd les duels au milieu de terrain pour que Wolfsberger puisse passer, c’est vraiment scandaleux », a déclaré Mulder à Ziggo Sport.

À un moment où Mikel Arteta cherche désespérément à éliminer ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas donner 100% à la cause, Kokcu ne semble guère apte à une équipe d’Arsenal de plus en plus travailleuse et bien entraînée.

Et à moins qu’il ne puisse s’inquiéter de sa forme physique et de son dévouement, les Gunners pourraient ne pas revenir de si tôt.

