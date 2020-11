Des équipes de spécialistes recherchent dans les Pyrénées le randonneur britannique disparu

Des chercheurs français et espagnols continuaient de rechercher une Britannique disparue dans les Pyrénées lors d’une randonnée en camping-car de six ans en Europe.Des équipes de secours en montagne et deux hélicoptères ont parcouru la région des Pyrénées centrales où Esther Dingley, 37 ans , a disparu lors d’une randonnée circulaire à travers la frontière française et espagnole. Elle a été entendue pour la dernière fois le 22 novembre et devait rentrer mercredi dernier à son point de départ en Espagne. Son partenaire, Dan Colegate, 38 ans, avec qui elle voyageait depuis 2014 après que les deux hommes aient emballé leur vie dans le comté de Durham pour explorer l’Europe, participait aux efforts de recherche alors que les équipes de spécialistes commençaient une enquête détaillée sur zones inaccessibles adjacentes à l’itinéraire présumé de Mme Dingley. Les autorités françaises ont déclaré qu’il n’y avait eu aucune observation de Mme Dingley depuis deux dimanches, quand elle a été repérée sur le Pic de Sauvegarde, un sommet de 2700 mètres entre la ville française de Bagnères-de-Luchon et Benasque en Espagne, où elle avait garé le camping-car du couple. La gendarmerie de montagne de Bagnères-de-Luchon a déclaré que, parce que la France était sur un verrouillage Covid-19, très peu de marcheurs auraient pu voir la Britannique, qui est une randonneuse expérimentée. FarmMs Dingley voyageait seule pour un voyage d’un mois, laissant M. Colegate en Gascogne, où il travaillait dans une ferme. Le couple, qui vit ensemble depuis 18 ans, voyage depuis 2014 après que M. Colegate a subi une infection potentiellement mortelle. Tous deux avaient également été aux prises avec la dépression, mais ont récemment raconté comment leur tournée avait transformé leur vie. Se finançant avec leurs économies et l’argent gagné grâce au travail saisonnier ou aux petits boulots, les deux hommes ont fait la chronique de leurs voyages sur un blog et ont figuré dans un article de la BBC sur leur mode de vie, qui a été publié le jour de la disparition de Mme Dingley. En savoir plus Règles de verrouillage en France: ce que signifient les restrictions nationales de Covid, les conseils de voyage au Royaume-Uni et les derniers cas de plus en plus craintifs Dans un message Facebook ce week-end, M. Colegate a déclaré qu’il n’était pas inhabituel que son partenaire soit hors de contact pendant quelques jours pendant ses randonnées mais il craignait de plus en plus pour son bien-être. Il a dit: «Le seul but de cet article est de demander des prières, des pensées, des bougies et tout ce que vous avez. Je n’ai rien dit, mais cette personne merveilleuse croit au pouvoir de la pensée positive et pour le moment, je prendrai n’importe quoi si cela signifie qu’elle peut être trouvée. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu’il soutenait la famille du Britannique disparu.