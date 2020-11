Des enseignants «  stupéfaits  » avertissent que le gel des salaires dans le secteur public entraînera un «  exode  » de la profession

Les enseignants et les chefs «abasourdis» ont réagi avec fureur aux informations selon lesquelles le gouvernement réimposerait la modération salariale, avertissant que cela conduirait à un «exode» de la profession. Les enseignants des écoles publiques d’Angleterre et du Pays de Galles n’ont pas reçu d’augmentation de salaire globale supérieure à 1% entre 2010 et 2017 – et en 2011 et 2012, leur salaire a été complètement gelé. i’s education newsletter: actualités et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normale Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, a déclaré: «Pour de nombreux enseignants et dirigeants expérimentés, la perspective d’un gel des salaires sera la goutte d’eau et nous sont extrêmement inquiets que cela conduise à un exode de la profession. «Ils ont travaillé sous une pression incessante pendant la pandémie de coronavirus et sont en première ligne pour gérer les mesures de santé publique tout en dispensant une éducation… il n’y a que tant de choses que les gens peuvent prendre.» Alors que la modération salariale a pris fin en 2018, un rapport de l’organe consultatif indépendant sur la rémunération du ministère de l’Éducation en juillet a déclaré que les revenus des enseignants continuent à «être inférieurs à ceux des professions diplômées comparables». Paul Whiteman, secrétaire général de l’Association nationale des chefs d’établissement, a déclaré: «La profession enseignante a déjà subi une décennie de gel des salaires… cela a fait de l’enseignement une option de carrière non compétitive pour les diplômés qui se sont tournés vers d’autres secteurs pour construire leur carrière.» Il a poursuivi: «La réponse civique à Covid a été caractérisée par la volonté des travailleurs du secteur public, y compris le personnel scolaire, de faire un effort supplémentaire. Les travailleurs du secteur public ont joué un rôle essentiel dans l’effort national. Ils ont également subi des pertes personnelles et des tragédies. Il est tout à fait faux que le gouvernement s’attende à ce que des fonctionnaires dévoués, dont certains perçoivent déjà des taux de rémunération bas, soient ceux qui assumeront la responsabilité de payer les coûts de Covid encourus par le Trésor. «Une autre gifle sur les salaires, après des années de gel des salaires et une année 2020 incroyablement difficile, est une insulte dont de nombreux membres du personnel scolaire seront absolument stupéfaits. Kevin Courtney, le secrétaire général adjoint de l’Union nationale de l’éducation, a accusé le gouvernement d’essayer de «diviser pour régner» en accordant au personnel clinique du NHS des augmentations de salaire supérieures à l’inflation, mais en les retenant des autres travailleurs du secteur public qui tous ont mis leur vie en jeu cette année ». «Il n’y a pas si longtemps, le gouvernement était si préoccupé par le recrutement des enseignants qu’il a promis que les salaires de départ augmenteraient», a-t-il déclaré. «Mais un gel des salaires signifie que les problèmes de recrutement reviendront avec vengeance après la pandémie.» Le Trésor a déclaré qu’il n’avait pas commenté les spéculations, mais a déclaré que la modération salariale du secteur public avait été mentionnée par le chancelier Rishi Sunak en juillet lors du lancement de la révision des dépenses.

