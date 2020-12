Des dizaines de milliers de travailleurs risquent de perdre leur emploi après l’effondrement du groupe Arcadia

Les grandes rues britanniques sont dévastées et des dizaines de milliers de travailleurs des magasins et de la chaîne d’approvisionnement risquent de perdre leur emploi à la suite de l’effondrement du propriétaire de Debenhams et Topshop, Arcadia.Debenhams doivent fermer après l’échec des efforts de dernière minute pour sauver le 242. -une chaîne vieille d’un an, avec 12000 travailleurs en danger en raison d’une liquidation du nouvel an.La newsletter i dernières nouvelles et analyses L’annonce est intervenue quelques heures seulement après que 13000 emplois aient été mis en danger lorsque le groupe Arcadia de Sir Philip Green, qui gère des marques telles que Topshop, Burton et Dorothy Perkins sont tombés dans l’administration et un impact beaucoup plus profond pourrait être ressenti dans la chaîne d’approvisionnement, avec des documents de 2018 suggérant que Debenhams soutient 525000 emplois dans le monde, dont 24 usines au Royaume-Uni.Arcadia est la propriété de Sir Philip Green. (Photo: Getty) Arcadia dispose de trois installations de chaîne d’approvisionnement au Royaume-Uni employant 1500 personnes et de centres de distribution aux États-Unis et à Singapour.Dr Gordon Fletcher, de l’Université de Sal Ford Business School, a déclaré que la grande rue du Royaume-Uni est devenue un «château de cartes fragile» alors que Covid-19 continue de ravager le secteur de la vente au détail du pays, tandis que le gouvernement a déclaré qu’il était «prêt à soutenir» les travailleurs. Le Dr Fletcher a déclaré: les espaces qui seront laissés dans la rue principale sont grands et seront impossibles à remplir comme par exemple. » En savoir plus Fermetures de Debenhams: la disparition du grand magasin aura des conséquences importantes pour de nombreux centres-villes La dernière crise s’ajoute à 250 000 pertes d’emplois ou licenciements potentiels dans toute l’économie britannique depuis le début de la pandémie. Les dernières perspectives économiques du groupe de réflexion de l’OCDE suggèrent que la Grande-Bretagne figurera parmi les économies les plus durement touchées par la pandémie – elle recule de 11% cette année.« Wild Wednesday’Debenhams a lancé une vente de feu avant Noël offrant jusqu’à 70% de réduction l’ensemble de son stock et a insisté pour qu’il ouvrira ses 124 magasins mercredi, surnommé «mercredi sauvage» après la fin du verrouillage national en Angleterre. De nombreux employés d’Arcadia travaillaient dans les concessions de ses marques à Debenhams, ce qui avait espéré un sauvetage. En savoir plus Le patron de Topshop, Sir Philip Green, a été exhorté par les députés à couvrir le déficit des retraites si le groupe Arcadia s’effondrait Stephen Timms, président du comité du travail et des pensions, a appelé Sir Philip à rassembler des fonds pour combler le trou noir des retraites, qui est estimé à 350 millions de livres sterling.Les détaillants dans les magasins faisant partie de l’empire Arcadia, y compris Wallis et Evans, sont arrivés au travail alors qu’ils préparaient les magasins avant leur réouverture mercredi.Vente de marquesLes administrateurs ont déclaré que les magasins d’Arcadia continueraient à faire du commerce et aucun licenciement n’a été annoncé. Toutes les options sont envisagées, y compris la vente de marques.Le syndicat de détail Usdaw a déclaré qu’il souhaitait des réunions urgentes avec les administrateurs d’Arcadia dans le but de préserver les emplois.Le Dr Liz Cameron, directrice générale des chambres de commerce écossaises, a déclaré Covid-19 «sonne clairement le glas de nombreuses marques emblématiques». Elle a ajouté: «L’impact que cela aura sur la forme de notre ville et de nos centres urbains sera dramatique.» Un porte-parole de Downing Street a déclaré: «Nous reconnaissons que c’est une période profondément préoccupante pour le personnel de Debenhams et leurs familles. Nous sommes prêts à les soutenir. »Le chancelier Rishi Sunak a déclaré que la nouvelle d’Arcadie et de Debenhams était« profondément préoccupante »pour les travailleurs et leurs familles et le gouvernement« est prêt à les soutenir ». Le personnel d’Arcadia a appris l’effondrement de l’entreprise à partir de rapports des médias.Le personnel d’Arcadia affirme avoir découvert que l’empire de la mode de Sir Philip Green s’était effondré en regardant les nouvelles, alors que des milliers de personnes sont laissées dans les limbes à cause de leur travail, écrit David Woode. Environ 13 000 emplois ont été menacés lundi dans la société de vente au détail du magnat, qui comprend Topshop, Topman, Burton, Dorothy Perkins, Evans, Miss Selfridge, Wallis et Outfit. Un employé a déclaré qu’aucune annonce officielle n’avait été faite aux employés de l’atelier: «J’ai découvert qu’Arcadia était entrée dans l’administration après avoir regardé les nouvelles. Certains collègues préparent l’ouverture du magasin mais nous ne savons pas ce qui va se passer. Ils ont déclaré que les communications internes sont généralement transmises au personnel lors des séances d’information au début de leur quart de travail. Les détaillants des magasins Arcadia sont arrivés pour le travail et le personnel à l’extérieur de son siège social sur Berners Street, près d’Oxford Circus dans le centre de Londres, n’a pas répondu aux questions sur l’avenir de l’entreprise. Plus loin dans Oxford Street, les employés sont également arrivés au magasin phare de Debenhams, qui mettrait fin à ses activités après l’échec des négociations de sauvetage. Dave Gill, responsable national du Syndicat des travailleurs des ateliers, de la distribution et des secteurs connexes (Usdaw), a déclaré: «Nous recherchons des réunions urgentes et avons besoin d’assurances sur les efforts déployés pour sauver des emplois, le plan de poursuite des activités des magasins et le financement. du régime de pension. Nous fournissons à nos membres le soutien et les conseils en cette période très difficile.