Des démons sécurisent Ben Brown du nord de Melbourne

L’attaquant Ben Brown sera un démon en 2021 après que les Kangourous et Melbourne aient finalisé le mouvement le dernier jour de la période commerciale de l’AFL 2020.

Melbourne acquerra Brown, choisira 28 et la future sélection de quatrième tour dans les choix d’échange 26, 33 et une future sélection de quatrième tour (liée à Brisbane).

Brown, 27 ans, a été invité à explorer ses options après que le club a annoncé son intention d’aller dans une direction différente malgré les 200 cm en avant avec plus de 60 buts pour le club en 2017, 2018 et 2019.

Une blessure au genou pendant la saison 2020 limiterait Brown à seulement neuf matchs, marquant un total de huit buts. Il a joué 130 matchs pour le club après avoir fait ses débuts en 2014.

Ben Brown (Getty)

« Nous sommes ravis que Ben se joigne à nous », a déclaré Josh Mahoney, directeur général du football de Melbourne.

« C’est un botteur qui a fait ses preuves et nous pensons qu’il est le type de joueur parfait pour travailler aux côtés de nos autres attaquants avec sa taille, son intelligence du football et son expérience.

« Nous avons été impressionnés pendant ce processus par la détermination de Ben à réussir et aussi son enthousiasme à l’idée de rejoindre Melbourne et de faire partie de notre club. »

L’attaquant s’est également rendu sur Instagram pour rendre un hommage sincère aux fans de Kangaroos.

Brown a admis que le processus était «difficile» alors qu’il continuait à accepter le changement de carrière.

« North Melbourne a été plus qu’un simple lieu de travail au cours des sept dernières années de ma vie et, à bien des égards, il a été difficile de comprendre la réalité de laisser la place derrière », écrit-il.

«Ce que je veux vraiment dire, c’est ‘Merci’. À mes coéquipiers au cours des sept dernières années, au personnel qui m’a donné tant de temps et d’expertise, aux merveilleux fans – en particulier à l’incroyable NMFC Cheer Squad, qui me soutiennent depuis le point du jour. Je sais que beaucoup d’entre nous resteront amis pour toujours et je leur en suis très reconnaissant. «