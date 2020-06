Des créations de rêves incroyables que vous devez voir – Numéro 5

Nous sommes de grands fans de Dreams ici à Push Square Towers, mais il est difficile de définir ce qu’est cette exclusivité PlayStation 4. Avec les possibilités presque illimitées, la variété des expériences disponibles dans ce titre est ridicule. Il est impossible que tout le monde ait le temps de tout jouer.

Si vous cherchez simplement les meilleures choses à jouer dans Dreams, vous êtes au bon endroit. Dans cette fonctionnalité, nous allons sélectionner certaines de nos créations préférées, que ce soit des jeux ou autres. Pendant que nous sommes sur le sujet, vous devriez suivre Push Square Picks, notre collection qui contient tous les exemples ci-dessous et bien plus encore. Nous l’avons mis à jour de temps en temps avec de nouvelles découvertes et continuerons de le faire. N’oubliez pas de le vérifier si vous voulez voir ce qui nous a impressionnés.

Sans plus tarder, examinons de plus près certaines créations Dreams de choix.

Créateur: RDKatrell22 et autres

Splatty’s Adventure en est aux premiers stades de développement, mais il a beaucoup de potentiel. C’est un jeu de plateforme 3D coloré et gai, avec un monde de hub, une personnalisation et des niveaux fantastiques à explorer. C’est tout simplement amusant – pas étonnant qu’il reçoive sa juste part d’attention.

Créateur: Jhayceee

Il s’agit d’une création non interactive, mais cela vaut la peine d’être vérifié. C’est un cadre magnifique qui montre un vieux village abandonné. Malgré un manque de mouvement presque complet, il parvient à transmettre beaucoup d’ambiance et il y a beaucoup de détails à apprécier.

Créateur: AGACY et autres

Cela ne ressemble peut-être pas beaucoup à la surface, mais Into The Unknown est une aventure intrigante à la première personne. Vous êtes guidé à travers une installation futuriste par un petit robot, et c’est votre travail de vous aventurer dans l’inconnu. Il grandit au fur et à mesure et a des idées vraiment cool.

Créateur: YLedbetter10

Vous avez peut-être vu celui-ci faire le tour en ligne, car il est super impressionnant. Une autre image fixe, celle-ci, mais accompagnée d’audio radio, c’est une pièce efficace. Clairement inspiré par cette vraie photographie, c’est encore un autre exemple de la façon dont les visuels Dreams réalistes peuvent devenir.

Créateur: MilkmanGamer1032

Un plaisir pour finir. Il n’y a pas de rêve est une méta-expérience qui prétend que le rêve que votre jeu ne contient pas de tel rêve. Avec de multiples fins à découvrir, il y a ici quelques concepts vraiment intéressants.

Ceci est juste une petite sélection de créations Dreams que vous pouvez trouver dans notre collection Push Square Picks. Assurez-vous de lui donner un suivi, car nous le mettrons à jour périodiquement pendant que nous continuons à explorer le jeu. Quelles sont certaines de vos créations préférées? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.