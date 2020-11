Des créateurs massifs de Pokémon expliquent pourquoi Sword and Shield doit changer le chronomètre de combat

Avec chaque génération de Pokémon games vient de nouveaux changements apportés au système de combat en ligne, ce qui signifie que les joueurs compétitifs, les combattants occasionnels et les créateurs de contenu doivent tous s’adapter à tout nouveau système implémenté par Game Freak.

Avec Épée et Bouclier, les batailles compétitives sont devenues plus accessibles que jamais grâce aux dizaines de changements de qualité de vie apportés dans le jeu lui-même, mais il y avait un inconvénient majeur dans le système de combat actuel: le Battle Timer.

Dans Épée et Bouclier, le Battle Timer est réglé à seulement 20 minutes, ce qui diminue constamment à mesure que les joueurs choisissent les mouvements à utiliser, s’ils ont besoin d’échanger des Pokémon, ou même dans l’animation Dynamax, qui prend environ 40 secondes pour les deux joueurs. Cela a été ramené de la minuterie de 60 minutes présente dans Ultra Soleil et Ultra Lune, et cette diminution handicape gravement la plupart des formes de jeu compétitif en dehors de la VGC traditionnelle.

Il n’y avait pas de vraie raison donnée pour la diminution du chronomètre dans la génération huit, mais cela a obligé les joueurs à s’adapter d’une manière que beaucoup ressentent un impact négatif sur la scène de combat, à la fois de manière compétitive et décontractée, et en particulier lorsqu’il s’agit de singles de format plus long comme le populaire. projet de style de ligue.

En raison de ce sentiment, un groupe des plus grands créateurs de contenu de combat Pokémon, y compris plusieurs joueurs VGC de haut niveau, ont publié une vidéo, exprimant leurs préoccupations concernant le chronomètre en utilisant le #BringBackTimer pour essayer de recueillir soutien et attention.

En tête de la vidéo publiée sur sa chaîne, pokeaimMD, un combattant prolifique de Pokémon surtout connu pour ses compétitions en simple. Il mentionne ses plus grandes préoccupations avec le temps raccourci étant l’effet qu’il a sur des batailles complètes, six contre six, où les concours pourraient être décidés à environ six à cinq parce qu’il n’y a pas assez de temps pour concourir correctement.

« Si je me bats contre mon ami et que le match se termine à six contre cinq et dit que j’ai gagné, il n’y a aucune satisfaction à cela », a déclaré pokeaim. «Ce n’est pas terminé, le jeu n’est pas terminé. Ce n’est pas fini et pourtant le chronomètre dicte que le jeu est terminé et que j’ai gagné, mais je ne ressens pas cela.

Lui et les autres créateurs de Pokémon ne veulent pas de changements massifs, juste la possibilité de définir leur propre minuterie ou d’avoir une minuterie étendue lors de la lecture en ligne. Pokeaim mentionne même que la personnalisation de la minuterie qu’ils souhaitent est déjà codée et disponible dans le jeu.

Ces paramètres de minuterie variables permettent aux joueurs d’augmenter la durée de la minuterie, de mettre la minuterie en pause lorsque des animations sont lues à l’écran, etc., mais pas sur le Wi-Fi. Ces options ne sont disponibles que lorsque vous jouez avec quelqu’un en personne.

Pokeaim, ainsi que plusieurs autres créateurs de la vidéo comme aDrive, mentionnent que cette minuterie rend essentiellement les singles injouables au plus haut niveau car les animations, la prise de décision et tous les autres aspects ne peuvent être raisonnablement réalisés dans les 20 minutes allouées.

C’est aussi une solution assez facile pour Game Freak, Nintendo ou The Pokémon Company, principalement parce qu’il y a des mises à jour des règles avec chaque saison VGC / compétitive qui sont ajoutées au jeu.

Quelque chose de similaire pourrait théoriquement être fait avec les règles pour célibataires dans une future mise à jour, ce que le joueur compétitif Aaron «Cybertron» Zheng s’est assuré de souligner.

« J’aime le Échecs Timer, ils ont introduit cette génération et je pense qu’il serait vraiment facile pour eux de créer un nouvel ensemble de règles où il est de 60 minutes, avec soit un Échecs Minuterie ou non Échecs Minuterie du tout », a déclaré Cybertron. «Du côté de la VGC, ils introduisent de tout nouveaux ensembles de règles que vous pouvez télécharger dans le jeu tous les deux mois et qui suivent les formats officiels, donc je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas en créer un pour les célibataires compétitifs.»

Tout le monde dans la vidéo a convenu qu’il ne devrait y avoir aucune limitation de ce genre qui empêche les joueurs de profiter de Pokémon sous quelque forme que ce soit, que ce soit en simple, en double ou simplement en jouant avec des amis.

«J’adore VGC et j’adore le double, je vais toujours être un joueur de double dans l’âme, mais je pense toujours que si vous aimez les simples et que vous voulez jouer en simple six contre six dans le jeu, vous devriez être en mesure de , ”2016 Pokémon A déclaré le champion du monde Wolfe Glick. «Je ne vois aucune raison pour laquelle cela ne devrait pas être réalisable. Nous ne devrions pas avoir de matchs se terminant dans 20 minutes, car ce n’est pas suffisant pour les simples et je ne pense pas que quiconque a joué le pense.

