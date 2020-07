Des citoyens et astronomes découvrent deux étranges naines brunes

Des scientifiques citoyens ont récemment aidé les astronomes à diriger une paire d’objets qui chevauchent la ligne entre les planètes et les étoiles.

Ces objets sous-stellaires nouvellement repérés sont nains bruns , qui partagent de nombreux éléments communs avec les étoiles. Cependant, ces corps gazeux n’ont pas assez de masse pour démarrer la fusion nucléaire dans leur noyau, ils ressemblent donc plus aux planètes qu’aux étoiles.

Les naines brunes retrouvées ont des compositions très inhabituelles. Ce sont les naines brunes les plus semblables à des planètes observées dans les plus anciennes populations d’étoiles de la Voie lactée, ont déclaré des responsables de la NASA dans un communiqué. déclaration . Ils pourraient également aider les chercheurs à en savoir plus sur les planètes en dehors du système solaire.

Vue d’artiste de la naine brune Luhman 16B, recréée à partir des observations prises par le Very Large Telescope de l’Observatoire austral européen. (Crédit image: ESO / I. Crossfield / N. Risinger (skysurvey.org))

Les citoyens scientifiques qui ont repéré les deux objets faisaient partie du programme en cours financé par la NASA Mondes d’arrière-cour: Planet 9 projet. Ils regardaient les données des vaisseaux spatiaux des missions WISE et NEOWISE de la NASA; les deux missions sont des chapitres de la vie d’un seul vaisseau spatial appelé Explorateur de levé infrarouge à champ large .

Et les objets que la collaboration a récemment trouvés, maintenant appelés WISE 1810 et WISE 0414, sont étranges.

Lorsque les scientifiques les ont étudiés, ils ont été surpris de voir que ces deux naines brunes ont très peu de fer par rapport à ce qui est généralement observé chez les naines brunes. C’est un signe révélateur qu’ils sont très vieux. On estime que la paire a environ 10 milliards d’années et a une masse d’environ 75 fois la masse de Jupiter , A déclaré la NASA.

Si ces naines brunes se sont formées avec de faibles niveaux de métal, exoplanètes . Cela pourrait être une raison de rechercher de vieilles exoplanètes pauvres en métaux ou des mondes extraterrestres qui gravitent autour d’anciennes étoiles pauvres en métaux. Des recherches plus approfondies sur cette population de naines brunes pourraient répondre aux questions sur la dépendance du processus de formation de la planète à la présence de métaux.

Une étude acceptée pour publication dans The Astrophysical Journal and téléchargé sur le serveur de préimpression arXiv.org détaille ces résultats. Son auteur principal est Adam Schneider de l’École d’exploration de la Terre et de l’espace de l’Arizona State University à Tempe. Schneider a repéré pour la première fois WISE 1810 en 2016.

Les représentants de la NASA ont déclaré que Backyard Worlds: Planet 9 a contribué à plus de 1 600 découvertes de naines brunes.

