Des chercheurs à Édimbourg présentent l’utilisation de la formulation mathématique pour prédire les tremblements de terre !! Savoir-faire!!!

Est-il possible de prédire un tremblement de terre en utilisant des formules mathématiques? Les expérimentateurs ont essayé cela. Lisons l’article pour savoir en détail ce que les chercheurs déclarent.

Comment les chercheurs ont-ils fait cela?

Un groupe d’analystes du Lyell Centre à Édimbourg a élaboré une approche pour utiliser la formulation mathématique pour aider à prévoir quand un tremblement de terre va probablement se produire. Dans leur article distribué dans le Journal of Geophysical Research: Solid Earth, le rassemblement dépeint le déchiffrement du développement d’un type spécifique de roche aux conditions scientifiques. Cela a conduit à la production d’une équation prémonitoire.

Les chercheurs ont du mal à trouver les moyens de voir à l’avenir la survenance des tremblements de terre. Cependant, ils essaient de prédire cela pendant plusieurs années et ont dépensé beaucoup de temps et d’efforts. Ils ont toujours échoué, mais maintenant ils essaient à nouveau et leur nouveau traitement utilise la formule mathématique.

Quelle est cette formule mathématique?

Les scientifiques ont commencé leurs efforts avec la preuve que des types particuliers de roches jouent un rôle clé dans le tremblement de terre. Ils constituent un rassemblement appelé phyllosilicates, et ils se structurent en feuilles ou en plaques. Des tremblements de terre se produisent, l’hypothèse proposée lorsque de telles secousses glissent les unes contre les autres. Les scientifiques ont découvert que la qualité de la friction est un facteur urgent de ce glissement.

Il se caractérise comme la puissance requise pour pousser l’une des feuilles ou plaques contre une autre feuille ou plaque. En outre, la qualité de la friction est quelque chose qui peut être déterminée. Pour concocter de précieuses estimations, les spécialistes ont examiné de nombreux exemples de phyllosilicates et les manières dont ils communiquent entre eux dans diverses conditions.

Ils ont utilisé ce qu’ils ont trouvé pour créer des conditions qui dépeindraient la conduite d’une telle pierre profondément souterraine, où ils ne pourraient pas être jugés directement.

Ensuite, ils ont pris en compte différents facteurs, par exemple, les niveaux d’humidité, le développement des carences et la vitesse à laquelle le sol peut se déplacer dans les zones de défauts. Après beaucoup de travail avec les conditions, les scientifiques ont élaboré une formule, qu’ils acceptent, peut être utilisée dans des circonstances réelles pour prévoir quand un tremblement de terre peut se produire dans une zone donnée.

Les spécialistes attirent l’attention sur le fait que leur formule est encore en cours d’élaboration, notant que les chercheurs se révèlent encore comment les phyllosilicates continuent dans diverses situations. À titre d’exemple, ils notent que dans certains endroits anormaux, les phyllosilicates peuvent perturber l’écoulement général des tremblements de terre qui se produisent.