Des chauffeurs écossais «  très improbables  » seront arrêtés pour avoir enfreint l’interdiction de voyager

Nicola Sturgeon et son adjoint ont tous deux minimisé la perspective que des Écossais soient condamnés à une amende pour avoir voyagé en dehors de leur zone de conseil, suggérant que l’interdiction imminente est simplement un moyen de dissuasion.Le Premier ministre a déclaré que la police n’utiliserait les amendes qu’en «dernier recours», tandis que John Swinney Selon les nouvelles lois qui entreront en vigueur vendredi, toute personne vivant dans une zone de niveau 3 ou 4 se verra interdire de quitter son conseil à moins d’avoir une bonne raison de le faire. Les règles concernent environ quatre millions de personnes vivant dans 20 communes à travers le pays, les habitants d’autres régions d’Écosse ou du Royaume-Uni étant également interdits de visiter ces lieux. En savoir plus Système à cinq niveaux en Écosse: explication des restrictions de verrouillage, des pubs et restaurants aux gymnases L’interdiction de voyager est en place depuis le début du système à plusieurs niveaux au début du mois, mais auparavant, il ne s’agissait que d’une orientation et ne pouvait pas être appliquée par le Les raisons valables de voyager incluent le travail ou les études, mais seulement si cela ne peut pas être fait à la maison, ainsi que pour les soins de santé et les achats essentiels.Toutefois, la police écossaise a déclaré que ses agents ne verseraient des amendes qu’en «dernier recours « S’il leur arrivait de parler à des personnes enfreignant les règles » dans l’exercice de leurs fonctions « . Action de la police » Nous n’arrêterons pas systématiquement des véhicules ou ne dresserons pas de barrages routiers, et cela ne changera pas en raison des restrictions de déplacement », a déclaré le gendarme en chef adjoint Alan Speirs. Mme Sturgeon a déclaré que la police n’agirait que si elle rencontrait quelqu’un« enfreignant de façon flagrante »les règlements. «C’est une option de dernier recours», a-t-elle dit. Elle a comparé la décision de mettre les règles dans la loi à celles impliquant des masques faciaux dans les magasins, ce qui a considérablement amélioré la conformité du public.Nicola Sturgeon a déclaré que les amendes ne seraient utilisées qu’en «dernier recours». (Photo: PA) M. Swinney a déclaré qu’il était «très, très improbable» que des personnes soient arrêtées par la police et que personne n’ait à porter de paperasse pour prouver qu’il avait le droit de voyager. de sorte que «nous donnons un signal très clair aux membres du public» de l’importance de suivre les règles de voyage. Les nouvelles réglementations ont également semé la confusion sur les voyages internationaux, car elles interdisent aux Écossais de se rendre dans les zones de niveau 3 et 4 un aéroport – bien que prendre un vol soit toujours autorisé en vertu de la loi britannique, le gouvernement écossais a précisé par la suite que les personnes vivant dans une zone de niveau un ou deux pouvaient toujours se rendre dans un aéroport pour partir en vacances, même s’il était de niveau trois ou quatre zone Travail écossais t Le porte-parole du ransport, Colin Smyth, a critiqué les nouvelles lois, les qualifiant de «mal conçues et inconsidérées». ajoutée.

Purline Rafraîchisseur d'air Giant 3 D de Vego pour très grand volumes, idéal pour des ateliers, magasins, et autres, pour 65 m² Vego Un rafraîchisseur d'air grand volume, idéal pour de gros volumes, ateliers, magasins, petits entrepôts etc.. Modèle : Giant 3D le premier rafraîchisseur doté d'un flux d'air à 170° ! Le Giant 3D est un rafraîchisseur atypique par sa puissance, il est basé sur la technologie de l'adiabatique, et peux

CAME Support pour l'emplacement des batteries de secours CAME - CAME Support CAME pour l'emplacement des batteries de secours.

CAME Support pour l'emplacement des batteries de secours CAME G02805 Automatismes CAME - Support pour l'emplacement des batteries de secours CAME G02805

Distillerie du Pertuis Whisky pure malt écossais Le Pertuis affiné sur l'Île de Ré 42.6% - Bouteille 70cl Le Pertuis est un whisky pure malt distillé et vieilli en Ecosse pendant 5 ans. La finition et l'assemblage se font dans des barriques de bourbon, des fûts de chêne, de pineau des Charentes et de Cognac, pendant 3 à 6 mois, dans le chai de la Maison situé sur l'île de Ré.Les barriques exposées aux embruns

Hansgrohe PuraVida Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur PuraVida Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur Hansgrohe référence Hg-15771400 .

Mavala Stop Pour arrêter de se Ronger les Ongles Un produit au goà»t amer absolument inoffensif, ayant l'apparence d'un vernis incolore, qui aide à rompre avec l'habitude de se ronger les ongles ou de porter ses doigts à la bouche. Pour enfants (de plus de 3 ans) et adultes.