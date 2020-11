Des centaines de personnes se rassemblent au siège de SpaceX pour protester contre le lancement d’un satellite turc: rapport

Des centaines de manifestants se sont rassemblés jeudi à l’installation SpaceX à Hawthorne pour exprimer leur opposition à un lancement de satellite prévu pour le gouvernement turc https://t.co/aYPmdv3OSg30 octobre 2020

Des centaines d’activistes se sont rassemblés devant le siège de SpaceX à Hawthorne, en Californie, jeudi 29 octobre pour protester contre le lancement prochain du gouvernement turc, selon CBS Los Angeles .

Les manifestants se sont rassemblés près de l’installation SpaceX, où l’entreprise construit ses fusées Falcon 9, alignées le long du boulevard Crenshaw, a rapporté CBS LA. Leur objectif: empêcher la compagnie de fusées de lancer le satellite turc de communication Turksat 5A. SpaceX devrait lancer la mission le 30 novembre à partir de Cap Canaveral, en Floride, à l’aide d’un Falcon 9, selon Spaceflight Now. (Certains articles de presse et de médias sociaux ont qualifié le satellite de Turksat 1A, mais c’est Turksat 5A que SpaceX va lancer.)

Les manifestants se sont rassemblés avec des drapeaux nationaux arméniens et des panneaux indiquant que le satellite turc sera utilisé pour « tuer des civils » et cibler les Arméniens avec des drones (véhicules aériens sans pilote, aéronefs qui ne nécessitent pas de pilote humain), selon CBS Los Angeles.

Turksat 5A est un satellite de communication construit pour l’opérateur de satellite Turksat par Airbus Defence and Space. Il est conçu pour offrir des services de communication en bande Ku et en bande Ka à des clients en Turquie, au Moyen-Orient et dans certaines régions d’Afrique. Airbus construit également un deuxième satellite, Turksat 5B.

Cette manifestation faisait suite à une série de démonstrations plus tôt en octobre par des militants cherchant à attirer l’attention sur le conflit en cours entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, qui a également impliqué la Turquie. Cette semaine, les manifestants ont mené une campagne massive de courrier électronique pour exhorter SpaceX à ne pas lancer Turksat 5A, déclarant qu’ils organiseraient une manifestation jeudi si la société ne répondait pas publiquement, ce qu’elle n’a pas fait.

SpaceX n’a ​​pas répondu à une demande de commentaire sur les manifestations vendredi.

Historiquement, la Turquie et l’Arménie ont connu des tensions importantes; entre 1914 et 1923, l’Empire ottoman a perpétré le meurtre de masse systématique d’environ 1,5 million d’arméniens de souche en Turquie et dans les régions apparentées dans le cadre du génocide arménien. Depuis, la Turquie a nié que ces événements puissent être qualifiés de « génocide », selon le New York Times .

Aujourd’hui, les nations d’Azerbaïdjan et d’Arménie ont relancé leur combat sur le territoire du Haut-Karabakh. À ce jour, la guerre relancée a fait plus de 350 morts et, bien que les deux pays aient accepté « un cessez-le-feu humanitaire », les combats se poursuivent, selon le Washington Post .

Ce conflit a ouvert de vieilles blessures entre la Turquie et l’Arménie, car la Turquie a complètement et publiquement soutenu l’Azerbaïdjan et envoie des soldats, des armes et de la formation.

