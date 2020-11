Des centaines d’auteurs, dont Malorie Blackman, soutiennent la campagne pour soutenir les librairies locales ce Noël

Des centaines d’auteurs se sont penchés sur une campagne visant à inciter le public à acheter des livres dans des magasins indépendants au lieu de faire défaut à Amazon ce Noël.L’initiative populaire, soutenue par des auteurs à succès tels que Matt Haig, Adam Kay et l’ancienne lauréate des enfants Malorie Blackman, propose aux clients qui achètent un livre dans un magasin local pendant le verrouillage une copie signée du livre de leur choix, certains écrivains offrant même des messages personnalisés.Les autres noms importants de l’édition britannique sont Michael Rosen, Dolly Alderton et Emma Gannon. Dernières nouvelles et analysesLibrairies en péril L’auteur Malorie Blackman (troisième à partir de la gauche) avec le casting du drame BBC1 Noughts and Crosses (Photo: Getty) Nommée #SignUpForOurShops, la campagne est lancée jeudi en tant que librairies de briques et de mortier, et tous les autres détaillants physiques en Angleterre, jugé non essentiel, cessez le commerce en personne lorsque le pays entre en lock-out.De nombreux magasins locaux et grandes chaînes c ontinue à vendre des livres en ligne, mais il y a des craintes répandues qu’ils perdront face à Amazon pendant la très importante période de Noël, mettant leurs entreprises en péril.Près de 300 auteurs ont déjà apporté leur soutien à l’initiative menée par la fiction primée pour jeunes adultes l’écrivain Holly Bourne, et beaucoup d’autres devraient s’inscrire tout au long du mois de novembre. ex-libris à Certains auteurs demanderont une preuve d’achat sous forme de reçu tandis que d’autres prendront leurs fans au mot. L’ex-libris lui-même a été conçu par Chris Riddell, un autre ancien lauréat des enfants. Relâcher l’emprise d’Amazon L’initiative intervient quelques jours après le lancement au Royaume-Uni d’un nouveau site Web, Bookshop.org, qui se présente comme une alternative éthique à Amazon. Plus de 150 librairies indépendantes se sont inscrites pour vendre des livres via le site, permettant aux clients de faire des achats en ligne pour soutenir les détaillants locaux plutôt que les grandes chaînes ou les sites de commerce électronique. peuvent ne pas être en mesure de franchir physiquement leurs portes, mais les vendeurs font tout ce qu’ils peuvent pour sortir les livres. »« Les librairies sont spéciales »Alors qu’il appartient aux auteurs d’envoyer ou non des ex-libris aux clients qui ont acheté leurs livres auprès de plus grands chaînes, Bourne a déclaré que sa campagne ne vise pas à exclure les goûts de Waterstones ou WH Smith. En savoir plus Menacer les libraires d’acheter en ligne n’est pas seulement fastidieux, c’est dommageable. «C’est aux auteurs de décider s’ils veulent en faire des magasins indépendants uniquement ou aider les grandes rues aussi. J’accepterai les clients qui ont acheté dans n’importe quelle librairie », dit-elle.« Ce n’est certainement pas «Waterstones n’est pas autorisé», il s’agit de garder les librairies ouvertes. « Les librairies sont spéciales et nous voulons qu’elles soient ouvertes cette fois l’an prochain. » @ Kt_grant

