Des célébrités asiatiques luttent contre les attaques racistes en période de pandémie – betanewsfr

Par ALICIA RANCILIO

NEW YORK (AP) – L’actrice Olivia Cheng a récemment fait du bénévolat à Vancouver lorsqu’elle dit avoir vu un homme se rendre chez une femme chinoise âgée, baisser la vitre et crier: «C’est de ta faute!» avant de lui jeter des ordures.

L’incident a enragé Cheng et a également été une autre raison pour laquelle elle estime qu’il est si important pour les célébrités d’origine asiatique d’utiliser leur voix et de dénoncer les attaques anti-asiatiques, qui, selon les autorités, augmentent pendant la pandémie de coronavirus.

« Je ne pense pas que nous puissions prétendre que cela ne se produit pas », a déclaré Cheng, qui joue dans « The Stand » sur CBS All Access, dans une récente interview à l’Associated Press. « Pour l’instant, il ne serait pas imprudent d’être un peu plus prudent, d’avoir peut-être des systèmes de copains lorsque cela est possible pour aller faire vos courses si vous ne vous sentez pas en sécurité. »

Le FBI rapporte qu’il y a eu une augmentation des crimes de haine et du harcèlement contre les Américains d’origine asiatique depuis l’épidémie de COVID-19, qui est apparue à Wuhan, en Chine, à la fin de l’année dernière.

Certaines personnes ont blâmé la Chine et les Asiatiques en général pour la propagation du coronavirus; Le président Donald Trump l’a parfois appelé le «virus chinois».

À New York, la procureure générale de l’État, Letitia James, a mis en place une permanence téléphonique pour signaler le harcèlement ou tout autre crime ciblé. Certains de ces incidents ont été filmés et mis en ligne.

La star de « Tigertail » Tzi Ma dit qu’il a été victime d’un tel harcèlement. Il entrait dans une épicerie à Pasadena, en Californie, récemment lorsqu’il a été confronté à un homme dans une voiture.

« Il m’a regardé droit dans les yeux et a dit: » Vous devriez être mis en quarantaine « et a décollé », a déclaré l’acteur vétéran, né à Hong Kong mais qui a déménagé aux États-Unis dans son enfance.

«Je suis devenu très en colère, évidemment, à cause de ce genre de froid dans votre corps. Et j’ai commencé à lui crier dessus, mais il était bien trop loin pour qu’il m’entende. »

L’acteur Alain Uy, star de la prochaine série Hulu «Marvel’s Helstrom», s’est inquiété très tôt que de tels incidents se produiraient après la propagation du virus.

« Une fois que cette épidémie s’est produite à Wuhan, nous avons tous dit » OK, nous savons ce que cela va signifier « », a déclaré l’acteur, né aux Philippines.

Le réalisateur de Crazy Rich Asians, Jon M. Chu, a déclaré qu’il se sentait plus prudent que d’habitude.

« C’est très triste quand je me sens un peu bizarre quand je vais me promener dans le quartier », a-t-il déclaré.

La co-animatrice de «The Real», Jeannie Mai, qui est à moitié vietnamienne et à moitié chinoise, a récemment révélé que pour la première fois, elle avait besoin de quelqu’un pour surveiller ses publications sur les réseaux sociaux afin de supprimer les commentaires racistes.

L’acteur de «The Good Doctor» Will Yun Lee est même nerveux à l’idée de prendre son bébé à l’épicerie: «Ma femme est caucasienne, mais mon fils est à moitié coréen et à moitié blanc. Mais il a l’air très asiatique. »

Mais Ma et d’autres stars parlent et travaillent pour lutter contre l’ignorance et le harcèlement. Ma a rejoint l’actrice Celia Au et d’autres célébrités et influenceurs dans la récente campagne intitulée «Wash the Hate», créée par IW Group, une agence de marketing asiatique américaine. Le PSA présente Ma, Au et d’autres se lavant les mains et rappelant aux gens que l’hygiène, et non la xénophobie, est le moyen d’aider à lutter contre le virus.

« Si je peux commencer la conversation, pourquoi pas? », A déclaré Au, qui est également née à Hong Kong. « Si nous n’en parlons pas, alors il ne sera pas question du tout. »

Pour Cheng, la récente vague de sentiments anti-asiatiques a ramené des souvenirs douloureux de son enfance à Edmonton, au Canada, où elle a été victime d’une attaque partiale à l’adolescence.

Elle est allée dans un trou de lapin sur Internet d’attaques publiées en ligne. «J’ai dû arrêter de regarder», a-t-elle déclaré. « Cela a fait ressortir tous ces sentiments d’être un enfant et de ne rien pouvoir faire. »

Mai dit qu’il est non seulement important que les stars asiatiques se prononcent contre ces attaques, mais aussi les gens d’autres races.

«Ce sont les conversations que vous devez avoir avec vos enfants dans votre maison. Vous devez, même si vous n’êtes pas chinois. Vous devriez expliquer que c’est terrible, que le racisme sort de cette pandémie », a-t-elle déclaré. «Alors, parlez avec votre enfant. Discutez avec vos amis. Si l’un de vos amis dit: «Yo, ce« virus chinois »est fou.» Dites: «Non. En fait, ça s’appelle COVID-19. Ce n’est pas le «virus chinois». Vérifiez-les. »

Plus tôt ce mois-ci, Bill Maher, animateur de «Real Time with Bill Maher» de HBO, a défendu d’appeler le coronavirus le «virus chinois», en le comparant à la grippe espagnole.

« Alors que les gens disent que c’est inoffensif et qu’il vient de Chine, ce sont les nuances », a déclaré Lee. « Certaines personnes vont saisir ces nuances et s’y attacher. »

On craint également que le sentiment anti-américain américain ne se traduise par une régression à Hollywood après le récent succès des histoires asiatiques.

Cette année, le film sud-coréen «Parasite» a remporté l’Oscar du meilleur film, et la réalisatrice sino-américaine Lulu Wang a remporté le prix Independent Spirit Award pour son film «The Farewell». « Crazy Rich Asians » a été un succès au box-office en 2018 et l’année dernière, Sandra Oh est devenue la première femme asiatique en 39 ans à remporter la meilleure actrice de télévision Golden Globe pour « Killing Eve ».

« Je m’inquiète, est-ce que cela va avoir un impact sur nos chances si peu de temps après, on dirait que nous avons enfin fait des incursions? » Dit Cheng. « Est-ce que cela va nous régresser et nous faire reculer de tant de pas? »

Ma dit que la seule façon de procéder est de continuer à publier des histoires diverses.

«Il n’y a pas de relâche. Nous continuerons d’avancer. Et si tout va bien un jour, les gens vont dire: «Vous savez quoi? J’accepte non seulement les différences, mais j’accepte aussi le fait que nous nous ressemblons beaucoup. »

___

Cette histoire a été corrigée pour montrer que le nom de l’émission de Bill Maher est «Real Time with Bill Maher», au lieu de «The Real».