Des avertissements d’inondation en place pour le sud-est de l’Angleterre alors que des pluies torrentielles prévoient dimanche

Ce week-end verra des pluies torrentielles et des coups de vent violents dans une période de temps plus hivernal, avec des températures plus fraîches attendues dimanche par rapport au début du mois. Les prévisions du Met Office pour aujourd’hui indiquent: «Ce sera une matinée généralement nuageuse avec des flambées de pluie continuant à se déplacer vers l’est, une partie de la pluie dans le sud et l’ouest étant abondante. Dernières nouvelles et analyses du bulletin i. plus tard, mais venteux avec quelques fortes averses. »Cependant, jusqu’à un mois de pluie pourrait tomber entre lundi et mercredi cette semaine à venir, et le week-end prochain devrait être à nouveau plus froid. Malgré la fraîcheur, les prévisionnistes disent: «Des impulsions d’air plus chaud remontent encore du sud, faisant remonter les températures diurnes jusque chez les adolescents.» Cependant, après le week-end prochain, «il y a des signes qu’il deviendra beaucoup plus froid dans le nord, puis plus froid. Les gens passent devant des cabanes de plage sur le front de mer à côté de la plage de Boscombe dans le Dorset (Photo: Andrew Matthews / PA Wire) Actuellement, neuf avertissements d’inondation sont en place aux endroits suivants: Beaulieu, Bosham et West Itchenor , Porlock Weir, Portishead et Portbury Durk, Mounts Bay dans le sud des Cornouailles, Lands End jusqu’à Lizard Point dans le sud des Cornouailles, Lizard Point jusqu’à Gribbin Head dans le sud des Cornouailles, Tidal River Avon à Pill et Shirehampton, et Wye Estuary à Brockweir. Selon le Met Office, un avertissement météorologique jaune est en place à travers Londres et le sud-est de l’Angleterre dimanche matin, avec une vague de fortes pluies attendues qui pourrait entraîner l’inondation des routes et de quelques propriétés. jusqu’à 10 heures du matin le même jour, le public devrait s’attendre à des embruns et des inondations sur les routes, ce qui allongera les temps de trajet, ainsi qu’aux retards des services de bus et de train et à l’inondation des maisons et des entreprises. Les fortes pluies de dimanche matin apporteront des précipitations totales de 10 à 20 mm, certains endroits pouvant atteindre 30 à 35 mm. Comme une grande partie de cette pluie devrait tomber dans quelques heures, des inondations localisées de quelques propriétés et routes sont susceptibles de résulter, ces dernières, associées aux embruns, peuvent entraîner des temps de trajet plus longs.Une journée instable, la prévisionniste météorologique de la BBC, Louise Lear, a déclaré: «Demain est une journée instable. Nous pourrions commencer par un temps assez pluvieux avec de fortes pluies se déplaçant vers le sud. « Les vents les plus forts de dimanche semblent souffler dans le sud, en particulier sur les côtes exposées où nous pourrions voir des vents de plus de 60 mph. » Nous allons également voir aussi de nombreuses averses tranchantes. «Les températures resteront plutôt clémentes pour la mi-novembre, autour de 10 ° C à 14 ° C.

