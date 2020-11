Des articles ménagers simples peuvent être utilisés pour créer des vidéos spectaculaires à l’aide de l’Apple iPhone 12 5G

Dans le cadre de sa série Shot on iPhone 12, Apple a publié aujourd’hui une vidéo intitulée Expériences quotidiennes qui montre comment utiliser des éléments trouvés dans la maison pour créer des vidéos mémorables. Apple a commandé la vidéo qui commence par montrer comment des effets sympas peuvent être créés en utilisant des ballons de fête, de l’eau et du papier coloré comme accessoires. Cette vidéo est tournée au ralenti sur l’iPhone 12. Remplir les ballons d’eau et les attacher signifie qu’au ralenti, toutes les formes uniques formées par le ballon peuvent être clairement vues. Une suggestion faite est d’aller dans l’application photos et de commencer l’édition une fois que les effets de ralenti commencent.

En prenant les images filmées et en les mettant dans iMovie sur l’iPhone 12, la fonction d’écran vert peut être utilisée pour donner l’impression que les ballons rebondissent sur d’autres ballons. L’effet d’écran vert est utilisé dans les productions télévisuelles et cinématographiques pour rendre l’arrière-plan invisible.

Le fait que l’huile pour bébé et l’eau ne se mélangent pas peut être utilisé pour créer une vidéo d’aspect psychédélique. Versez de l’eau dans des bouteilles en verre jusqu’à ce qu’elles soient à moitié remplies, puis mettez un colorant alimentaire de couleur différente dans chacune. Ajoutez de l’huile pour bébé aux biberons et concentrez-vous sur l’enregistrement vidéo à l’endroit exact où l’huile pour bébé et l’eau se rencontrent; c’est là que se déroule toute l’action cool.>

La dernière expérience de la vidéo utilise des bâtons lumineux et des guirlandes lumineuses. Vous aurez également besoin d’un trépied pour utiliser la fonction time-lapse sur l’iPhone 12, et l’enregistrement doit être effectué en mode nuit. Agiter les bâtons lumineux et les guirlandes lumineuses la nuit pendant l’enregistrement peut créer des effets très intéressants comme vous le verrez dans la vidéo.

S’il y a un message que vous devriez retenir en regardant cette vidéo, c’est que vous n’avez pas besoin de regarder au-delà des objets quotidiens de votre maison pour créer un contenu vidéo intéressant.