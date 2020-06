Des affiches «Peninsula» tentent d’échapper à l’apocalypse – / Film

Dans un monde normal, Péninsule, la suite tant attendue de Train pour Busan, aurait déjà joué au Festival de Cannes cette année. Mais bien sûr, nous ne vivons pas dans un monde normal, et Cannes cette année a été annulée. Heureusement, nous finirons par voir Péninsule, mais pour l’instant, contentons-nous de deux nouvelles affiches. Ils sont de mauvaise humeur de manière appropriée sans trop en dévoiler, et c’est exactement ainsi que nous les aimons ici.

Ci-dessus, vous pouvez voir un nouveau Péninsule affiche, brandissant le sceau très convoité du Festival de Cannes. Le film devait être présenté en première à Cannes le mois dernier, mais bien sûr, cela ne s’est pas produit. Cette affiche fait allusion à la portée plus large de la suite – Train pour Busan était presque entièrement contenu dans un seul endroit (le train), mais Péninsule ouvre un peu les choses.

«L’échelle de Péninsule ne peut pas se comparer à Train pour Busan, cela fait ressembler à un film indépendant », a déclaré le réalisateur Yeon Sang-ho. « Train pour Busan était un film de haut niveau tourné dans des espaces étroits alors que Péninsule a une portée de mouvement beaucoup plus large. Le cinéaste a ajouté que le film se déroule quatre ans après les événements de Train pour Busan, mais raconte une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages. Yeon a ajouté: «L’autorité gouvernementale a été décimée après l’épidémie de zombies en Corée, et il ne reste plus que les caractéristiques géographiques de l’endroit – c’est pourquoi le film est appelé Péninsule. «

Péninsule suit un ancien soldat nommé Jung-seok (Gang Dong-won), qui a échappé à l’épidémie de zombies mais doit retourner en Corée pour une mission et faire face à «une friche infestée de zombies transformée en ghetto par d’autres nations essayant d’arrêter la propagation du virus». En chemin, il rencontre d’autres survivants à Séoul. Quand il essaie de terminer sa mission et de récupérer quelque chose à faire sortir du désert, il rencontre de manière inattendue des survivants non infectés qui sont toujours à Séoul.

En plus de l’affiche ci-dessus, il y a une autre nouvelle affiche que vous pouvez voir ci-dessous. Celui-ci ressemble un peu à Mad Max: Fury Road, et je n’ai rien à redire à ce sujet.

Péninsule est actuellement prévu pour une sortie estivale en Corée du Sud – mais cela pourrait changer à la lumière du coronavirus. Il n’y a toujours pas d’informations sur le moment où nous pourrions voir le film aux États-Unis, mais nous espérons en apprendre davantage bientôt.

Articles sympas du Web: