Dernières rumeurs concernant la série 5G Apple iPhone 12: sortie de novembre, baisse des capacités de la batterie, plus

Un rapport publié par Digitimes (via MacRumors) contredit des rapports plus récents sur la connectivité 5G que l’on trouvera sur le 2020 Série Apple iPhone 12. La rumeur la plus récente appelait au standard de 5,4 pouces iPhone 12 et 6,1 pouces iPhone 12 Max pour prendre en charge les signaux 5G inférieurs à 6 GHz. Ce spectre voyage plus loin que les ondes à bande supérieure et pénètre mieux dans les structures. Mais ils offrent des vitesses de téléchargement de données plus lentes que le spectre mmWave. Les variantes «Pro» des nouveaux modèles d’iPhone à venir, le 6,1 pouces iPhone 12 Pro et le 6,7 pouces L’iPhone 12 Pro Max fonctionnerait à la fois avec les signaux inférieurs à 6 GHz et les signaux rapides mmWave 5G.

Apple pourrait modifier les capacités 5G de l’iPhone 13 en 2021



Cependant, Digitimes affirme que les quatre modèles 2020 prendront en charge à la fois le spectre 5G sous-6 GHz et mmWave, ce qui est logique puisque les opérateurs américains n’utilisent pas à l’unanimité le même spectre 5G. Verizon, par exemple, construit son réseau 5G autour du spectre mmWave, ce qui signifie qu’il n’a pas une grande zone de service 5G. Le réseau 5G national de T-Mobile utilise un spectre de 600 MHz, il est donc disponible dans la plupart des pays; le fait est que si Apple veut que le plus grand fournisseur de services sans fil du pays vende une tonne de modèles d’iPhone 12 et d’iPhone 12 Max, il devra faire fonctionner ces appareils sur les deux types de réseaux 5G.

Mais c’est là que l’histoire devient étrange. Le rapport affirme que la famille iPhone 13 de l’année prochaine pourrait faire un pas en arrière, car certains des modèles ne prendront en charge que les sous-6 GHz 5G ou mmWave 5G, mais pas les deux. Ou comme le dit Digitimes, « La série 2020 d’iPhones d’Apple fonctionnera à la fois sur les réseaux 5G sous-6 GHz et à ondes millimétriques, et le fournisseur envisage de présenter ses iPhones prenant en charge mmWave ou sous-6 GHz pour des marchés spécifiques l’année prochaine, selon des sources de l’industrie dans Taïwan. » Les modèles avec un support 5G limité seraient vendus sur les marchés où l’une des deux options de spectre 5G est plus utilisée que l’autre. Certains marchés ne prendront pas en charge les unités mmWave 5G et iPhone 13 vendues dans ces zones, n’incluant que la prise en charge sous-6 GHz, ce qui pourrait faire baisser un peu le prix. Apple pourrait désactiver complètement la 5G dans les pays où la prochaine génération de connectivité sans fil n’est pas disponible. Cela pourrait être accompli en désactivant une partie du matériel sur les modèles ne prenant en charge qu’une des deux options de spectre 5G, ou en utilisant un matériel totalement différent sur ces modèles.

Quelques informations supplémentaires sur l’iPhone 12 étaient divulgué aujourd’hui par Macotakara du Japon. Ce dernier dit qu’il attend désormais Apple dévoilera les iPhones 5G 2020 dans la deuxième quinzaine d’octobre. Cela serait suivi de la sortie des nouveaux modèles en novembre. Mais il y a certaines parties du rapport qui sont décalées. Une partie mentionne une seule variante 4G-LTE de l’iPhone qui sortirait à la mi-octobre. Cependant, rien n’indique qu’un tel appareil soit proposé par Apple.