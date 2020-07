Dernières prévisions météorologiques pour les Caraïbes avec le premier ouragan de la saison prévu

Les Caraïbes attendent son premier ouragan de la saison ce soir, alors que la tempête Gonzalo se dirige vers l’est vers la terre.Gonzalo s’est formé au-dessus de l’océan Atlantique mercredi, et les météorologues pensent qu’il deviendra un ouragan d’ici vendredi soir.Il a déjà battu des records – c’est le le plus tôt une tempête a reçu un nom commençant par G depuis que les États-Unis ont commencé à les nommer en 1953. La lettre i a coupé le bruit L’alphabet recommence à chaque saison de tempête, donc la septième tempête de l’année commence toujours par G. Ce que vous devez savoir sur Gonzalo et vers quoi il se dirige, vers où la tempête Gonzalo devrait-elle frapper? Une veille d’ouragan a été émise pour la Barbade, Saint-Vincent-et-les Grenadines, et Gonzalo devrait Le gouvernement de Trinité-et-Tobago a également émis une veille de tempête tropicale pour Tobago et Grenade.La tempête se dirige vers les Caraïbes (Photo: BNO News) Un ouragan de catégorie 1 est chara ctérisé par des vents entre 74-95 mph. Les chutes de débris pourraient frapper des personnes, du bétail et des animaux domestiques, et les vieilles maisons mobiles pourraient être en danger. Les pannes de courant sont également une possibilité, mais les bâtiments devraient généralement rester intacts.Gonzalo devrait atteindre les Caraïbes vers 19 heures le samedi, heure locale.Il passera juste au nord de Grenade et au sud de la Barbade et des Grenadines, mais tout devrait éviter son direct. Quelles sont les prévisions dans les Caraïbes? Le National Hurricane Center a déclaré à CNN: «Par prudence, les prévisions officielles continuent de montrer que Gonzalo deviendra un ouragan dans environ 24 heures, mais l’incertitude de ce scénario ne saurait être suffisamment soulignée. . »Jusqu’à sept pouces de pluie sont possibles sur certaines îles au cours du week-end, ce qui pourrait entraîner de dangereuses crues éclair. Qu’en est-il de la tempête Hanna? Pendant ce temps, une autre tempête tropicale se prépare dans le golfe du Mexique et s’appellera Hanna s’il se forme complètement, un avertissement de tempête tropicale a été émis pour la côte du Texas entre Port Mansfield et le col de San Luis.Il se déplace vers la côte et devrait toucher la terre d’ici samedi, amenant de trois à six pouces de pluie à l’état du sud.

Nedis Station météo capteur sans fil réveil prévisions météorologiques Station météo Nedis Station météo capteur sans fil réveil prévisions météorologiques

Nedis Station météo capteur sans fil réveil prévisions météorologiques Station météo Nedis Station météo capteur sans fil réveil prévisions météorologiques

Nedis west404bk station météo, capteur sans fil, réveil, prévisions météorologiques Station météo Nedis Nedis west404bk station météo, capteur sans fil, réveil, prévisions météorologiques