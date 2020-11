Dernières actualités sur la façade pliable Samsung: Galaxy Z Fold Lite out, Galaxy Z Flip Lite in

Compte tenu du fiasco complet qui Le lancement original du Galaxy Fold de Samsung l’année dernière, vous devez féliciter la société pour ses efforts de mise à niveau, de raffinement et d’expansion du portefeuille pliable en 2020.

Certes, le Le Galaxy Z Flip était loin d’être parfait, nous laissant totalement impressionné par son rapport qualité-prix et son écran fragile il y a environ six mois. Mais ensuite, le Z Flip 5G est venu pour … améliorer modestement le rapport qualité / prix de son prédécesseur 4G LTE uniquement, et peu de temps après, le Le Galaxy Z Fold 2 5G a frappé nos chaussettes avec un design étonnamment poli, d’excellentes performances globales et un superbe écran pliable à 120 Hz.

Bien sûr, tout cela a un prix exorbitant, ce qui limite considérablement l’attrait de masse d’un appareil par ailleurs à changement de paradigme. Connaissant Samsung, il était facile de deviner que la société avait des projets plus importants pour sa gamme pliable dès le départ, et sans surprise, les premières rumeurs sur le Galaxy Fold Lite ont émergé des mois avant que le Z Fold 2 ne voit même le jour. Malheureusement pour les fans à court d’argent de gadgets à la mode, ce produit en particulier ne se matérialisera peut-être pas de sitôt, mais du bon côté, un autre pliable économique serait en cours d’élaboration.

Jusqu’où un Galaxy Z Flip Lite pourrait-il descendre?

Voilà, nos amis, une question à un million de dollars à laquelle nous ne pouvons évidemment pas encore répondre. C’est parce qu’aujourd’hui est la toute première fois nous entendons parler d’un modèle potentiel de Z Flip Lite , et mis à part cet appareil mystérieux adoptant potentiellement la technologie UTG, Ross Young n’est pas prêt à partager des informations sur les prix, la disponibilité ou les spécifications avec ses abonnés Twitter.

Young ne dit même pas explicitement que le Galaxy Z Flip Lite est en développement, bien que l’analyste ait tendance à « entendre » des choses fiables sur des produits inédits. Fait intéressant, il semble que cet appareil pourrait remplacer le Galaxy Fold Lite (ou Z Fold Lite) susmentionné, même s’il est probablement sage de ne pas exclure une annonce de ce dernier téléphone plus tard également.

Au cas où vous vous poseriez la question, UTG signifie Ultra Thin Glass, qui est la technologie exclusive utilisée par Samsung pour renforcer et protéger les écrans du Galaxy Z Flip, du Z Flip 5G et du Z Fold 2 5G après la débâcle de l’OG Fold.

Bien qu’il ne soit certainement pas surprenant d’entendre que le Galaxy Z Flip Lite pourrait avoir ce détail clé en commun avec ses précurseurs plus coûteux, il est certainement agréable de savoir que Samsung ne prévoit pas de couper trop de coins pour des raisons de prix abordable. Dans le même temps, vous voudrez peut-être garder vos attentes sous contrôle concernant le prix de départ potentiel de cet appareil. Nous ne parlons absolument pas d’un appareil à faible coût selon les normes traditionnelles, mais plutôt de quelque chose qui pourrait rivaliser avec les 1000 $ LG Wing 5G.

Et le Galaxy Z Flip 2?

Galaxy Z Flip

Mais cela ne signifie pas que Samsung nous fera attendre huit ou neuf mois de plus pour son prochain appareil pliable, et le Z Flip Lite pourrait ne pas être le prochain de sa catégorie pour une annonce officielle.

Au lieu de cela, le plus grand fournisseur de smartphones au monde aurait été à un moment donné en train de préparer non pas un ni deux mais trois nouvelles variantes du Galaxy Z Fold pour les déploiements 2021. Si le Z Fold Lite est en effet retardé ou totalement annulé, cela laisse toujours un potentiel exorbitant Galaxy Z Fold 3 avec prise en charge du S Pen et un mystérieux Galaxy Z Fold S capable de se plier à la fois vers l’intérieur et vers l’extérieur sur la table pendant l’année prochaine.

Espérons que des analystes comme Ross Young et des fuyards comme Evan Blass, Max Weinbach et Steve Hemmerstoffer commenceront bientôt à dissiper la confusion en ce qui concerne les plans pliables de Samsung, car nous ne savons honnêtement pas si nous devons ou non nous exciter à propos de tout cela. appareils susceptibles de voir la lumière du jour ou non dans un proche avenir.