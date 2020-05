Dernier Galaxy Note 20 – le smartphone de nouvelle génération de Samsung

– Publicité –



Le Galaxy Note 20 de Samsung devrait arriver plus tard cette année. La phablette de nouvelle génération de Samsung serait livrée avec un tireur de 108 mégapixels et un capteur d’empreintes digitales à ultrasons amélioré. Le téléphone d’entrée de gamme ne sera pas livré avec un écran 120 Hz.

Visitez la page d’accueil de BGR pour plus d’histoires. Plus tard cet été, Samsung dévoilera officiellement sa gamme Galaxy Note 20, la nouvelle génération de la société sur son phablet populaire. Si le nom vous éjecte, c’est parfaitement compréhensible comme Samsung.

Caractéristiques du Galaxy Note 20

Maintenant, Samsung, contrairement à Apple, ne fait apparemment pas grand-chose pour empêcher les détails du produit de fuir. En conséquence, nous savons généralement tout ce qu’il faut savoir sur un nouveau produit Samsung des semaines, voire des mois, à l’avance. Cela dit, nous avons déjà constaté un certain nombre de fuites au cours des dernières semaines.

Selon les spéculations, le téléphone aura une technologie de taux de rafraîchissement de 120 Hz qui fonctionne dans toutes les applications et technologies: les téléphones avec des taux de rafraîchissement de 90 Hz ou 120 Hz offrent actuellement des vitesses différentes en fonction de l’application dans laquelle vous vous trouvez, ou si vous êtes regarder une vidéo, donc l’expérience de visionnement finale n’est pas toujours très cohérente.

Enfin, cela pourrait simplement faire référence au mode automatique de nombreux téléphones avec des taux d’affichage différents, et ces modes détectent ce que vous faites sur l’appareil et choisissent un taux de rafraîchissement correspondant. Et parfois, la détection peut être un peu désactivée, et vous donnera donc un taux de rafraîchissement non idéal, donc le téléphone Samsung aura peut-être une meilleure détection automatique.

Caractéristiques

Quant aux autres détails, le téléphone sera doté d’un chipset Snapdragon 865, de 16 Go de RAM et d’un capteur d’empreintes digitales à ultrasons de nouvelle génération. Alors que le premier capteur d’empreintes digitales à ultrasons de Samsung laissait beaucoup à désirer, nous pouvons nous attendre à des améliorations significatives des performances et de la fiabilité grâce à un capteur plus grand.

En ce qui concerne les caméras, la caméra perforée restera où elle est et l’appareil sera probablement livré avec un appareil photo de 108 mégapixels à l’arrière.

En termes de performances, les références du Galaxy Note 20+ de Samsung ont été divulguées au début du mois dernier. Comme nous l’avons noté à l’époque, le Note 20+ « Va battre la plupart des autres casques Android, mais peut encore pâlir par rapport aux scores de référence pour le processeur A14 encore inédit d’Apple, qui sera le principal moteur de l’iPhone 12. »

