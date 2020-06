Dernier Coronavirus: les recherches de propriétés à l’étranger augmentent alors que les Britanniques rêvent d’échapper au verrouillage

Les agents de l’État signalent une énorme augmentation de la demande en ligne pour examiner les propriétés dans les destinations ensoleillées Samedi 6 juin 2020, 15 h 41 Mis à jour le samedi 6 juin 2020 à 15 h 43 Les Britanniques en lock-out recherchent des propriétés à l’étranger dans leurs foules comme Covid- 19 crise continue d’inspirer des révisions de la vie à travers le pays.Les agents de l’État signalent un énorme pic de demande en ligne pour regarder les propriétés dans les destinations ensoleillées.Inscrivez-vous à notre newsletter quotidienneLa newsletter i coupe le bruit Selon le site Rightmove, recherche de nouvelles maisons dans L’Espagne, en particulier sur la Costa del Sol, a augmenté de 34% en mai. Pendant ce temps, les propriétés dans des régions comme la Bretagne en France ont augmenté de 33%. Qu’il s’agisse de véritables recherches permettant d’acheter un nouveau pad, ou simplement de «rêver d’un voyage à l’étranger» après une série de vacances annulées, le Les déménageurs fantastiques peuvent cependant expliquer en partie pourquoi les recherches de maisons ont augmenté de 174% à Ibiza, où un appartement d’une chambre commence à environ 12 000 euros. Cela a peut-être été aidé par la sortie de la série Netflix White Lines, qui, bien que tournée sur l’île voisine de Majorque, a été installée sur l’île espagnole. « Il est encore tôt car nous ne sommes pas encore sortis du verrouillage et la plupart des compagnies aériennes sont toujours fermées, mais cela indique que cette période a changé la vie de nombreuses personnes qui réévaluent à la fois comment et où elles veulent vivre », a déclaré à The Guardian Miles Shipside, expert immobilier chez Rightmove. signalent une forte augmentation de la demande en ligne pour regarder les propriétés dans les destinations ensoleillées.Les autres pays recherchés sont le Portugal, en particulier dans les régions de Lisbonne et de la côte environnante, l’Algarve, Albufeira et Vilamoura. Les ventes ont atteint un niveau record en avril depuis 2005, avec seulement 38 060 transactions, selon les chiffres provisoires de HM Revenue and Customs (HMRC). Des mesures de verrouillage ont temporairement interrompu l’activité dans le secteur, bien que certains Depuis, le gouvernement a levé les restrictions pour relancer les ventes de maisons. En Angleterre, les agents immobiliers peuvent désormais ouvrir, les visites peuvent être effectuées et les déménageurs peuvent commencer à fonctionner. Cependant, dans le reste de la Grande-Bretagne, de nombreuses restrictions restent en place. Le gouvernement a également encouragé ceux qui étaient au milieu des transactions de vente de maisons à conclure un accord à l’amiable afin d’éviter trop de mouvements entre les ménages et les zones.