Dernier Coronavirus: Boris Johnson tente de «sauver l’été» avec de nouvelles assouplissements de verrouillage dans les pubs, cafés et restaurants

ActualitéLe gouvernement prendra un pari de gros enjeux pour sauver l’économie, mais risque d’augmenter les taux d’infection de Covid-19 Dimanche 7 juin 2020, 11 h 01 Mis à jour dimanche 7 juin 2020 à 11 h 02 Le Premier ministre a ordonné aux ministres de commencer à planifier de rallumer l’économie, signant de nouvelles mesures lors d’une réunion avec le chancelier Rishi Sunak vendredi.Inscrivez-vous à notre newsletter quotidienneLa i newsletter coupe le bruitLa décision fait suite à ce que le Sunday Times décrit comme une «réunion crunch» jeudi avec le secrétaire aux affaires Alok Sharma, qui a déclaré à M. Johnson que de nouveaux retards dans la réouverture du secteur hôtelier à temps pour le commerce d’été pourrait coûter au pays jusqu’à 3,5 millions d’emplois. « Christ », aurait répondu M. Johnson. Les nouveaux plans marquent un écart important par rapport à la stratégie du gouvernement Covid-19 visant à maintenir les principales restrictions de verrouillage jusqu’à ce que le pays passe d’un niveau d’alerte virale de 4 à un niveau plus modéré 3. Mesures décontractées Cette semaine, le gouvernement devrait rel hache la planification des contrôles pour les pubs, cafés et restaurants afin de leur permettre de servir et d’échanger dans des zones extérieures.Les restrictions sur le nombre de personnes assistant aux mariages et aux funérailles seront assouplies pour permettre à jusqu’à 10 personnes de participer à une cérémonie à l’intérieur à partir du début juillet, rapporte le journal. Le secrétaire aux communautés, Robert Jenrick, serait en train de rédiger une législation potentiellement historique qui autoriserait les cérémonies de mariage à l’extérieur, une mesure qui n’était auparavant autorisée que pour les juifs et les quakers. 28 juin, ainsi que de travailler sur de nouvelles mesures pour permettre aux moniteurs de retourner au travail. « Save Summer Six » Afin d’éviter ce qu’un initié du gouvernement a surnommé « Jobocalypse Now », le Premier ministre a créé un groupe des ministres surnommés «Save Summer Six» pour ramener la Grande-Bretagne à un semblant de normalité en juillet. Le groupe comprend Sunak, Sharma, Michael Gove, Jenrick, Shapps et Oliver Dowden.Rishi Sunak est un membre clé des nouveaux anges du Premier ministre, le « Save Summer Six » (Photo: Getty) Malgré cela, M. Johnson soutient également les appels du secteur hôtelier pour réduire les mesures de distanciation sociale de deux mètres à un si cela suffit. des preuves scientifiques peuvent étayer les affirmations selon lesquelles cela ne fera qu’une petite différence dans les niveaux de transmission. Les Pays-Bas et le Danemark sont déjà passés à un mètre, tout comme la distance minimale recommandée par l’Organisation mondiale de la santé.Reconstruire la Grande-BretagneUn rapport du Sunday Telegraph a en outre révélé que le Premier ministre allait annoncer son intention de « reconstruire la Grande-Bretagne » après la pandémie, M. Johnson présentera son plan pour accélérer les grands plans d’infrastructure, conformément à l’engagement du manifeste conservateur dans un discours qui sera prononcé dans les prochaines semaines. Il devrait annoncer la la construction de 40 nouvelles installations médicales, des améliorations majeures aux routes, ainsi que la définition du programme national du gouvernement pour le reste de l’année. On espère que la relance de la construction aidera à la restauration de l’économie et réduira le chômage potentiel causé par la crise de Covid-19. Dominic Cummings a également un projet dans sa manche. L’aide senior a déjà mis en place un groupe d’experts pour conseiller sur une refonte radicale des lois de planification actuelles qui pourraient voir le contrôle des décisions prises aux conseils locaux et cédées à des sociétés de développement appartenant au gouvernement.