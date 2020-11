Derby à 3 joueurs de la ville pourrait signer en janvier – y compris un joueur de 6,5 millions de livres sterling chez les rivaux de la ligue des Rams – .

Le comté de Derby espère profiter de la relation de son nouveau propriétaire potentiel avec Manchester City, selon Le Daily Mirror [18 November, page 54].

On prétend que Derby devrait être repris par Cheikh Khaled bin Zayed Al Nehayan – dont le cousin est le soutien de la ville, Sheikh Mansour.

Et on dit que les Rams s’attendent à être boostés par au moins deux prêts »de l’équipe de Pep Guardiola.

Le rapport ajoute que, malgré leur injection potentielle de liquidités, le côté du championnat sans manager verra ses dépenses de janvier limitées par les règles de profit et de durabilité de l’EFL.

Et toute relation avec Manchester City pourrait être extrêmement bénéfique pour les chances de survie de Derby – bien qu’il reste à voir quels joueurs de Blues pourraient se déplacer vers Pride Park.

Voici trois cibles potentielles…

Tommy Doyle

Photo de LEE SMITH / POOL / AFP via Getty Images

Wayne Rooney pourrait bientôt passer plus de temps dans l’abri que dans le milieu de terrain central, et un remplacement pourrait figurer parmi les priorités des Rams si l’ancien capitaine de l’Angleterre se voit confier le poste de directeur à temps plein. Doyle – qui est le petit-fils de deux Les légendes de la ville, Mike Doyle et Glyn Pardoe – ont joué à six, huit et dix pour les jeunes des Citizens et pourraient chercher à accroître la visibilité de sa première équipe, ayant déjà joué quatre fois pour son club d’enfance et signé un nouveau contrat de cinq ans plus tôt cette année – malgré les rapports d’intérêt de Leeds United.

Patrick Roberts

Alex Davidson / Getty Images

Les options naturelles larges de Derby sont actuellement limitées à Kamil Jozwiak, Tom Lawrence et Morgan Whittaker, et les Rams pourraient y chercher des renforts cet hiver. City a déjà payé 6,5 millions de livres sterling pour Roberts, mais ne l’a utilisé que trois fois en cinq ans. Middlesbrough est le quatrième du joueur de 23 ans différent prêt club, l’ayant re-signé cet été, mais ne l’ont joué que deux fois. Un changement de plan pourrait être en ordre en janvier, et Derby pourrait être une option décente.

Liam Delap

Photo par Alex Livesey / Getty Images

Derby est le meilleur buteur du championnat cette saison et le responsable est susceptible de donner la priorité à la signature d’un attaquant dans la nouvelle année. Delap est déjà bien connu des Rams, en tant que fils de leur ancien joueur, Rory, et ayant été dans les livres à Pride Park avant que City n’appelle l’année dernière. Depuis, il a marqué une fois en deux matchs pour l’équipe première de City et deux fois en un pour les moins de 21 ans dans le Trophée EFL. Pourtant, un sort de prêt pourrait faire des merveilles pour son développement – si les citoyens ont suffisamment de corps pour le laisser partir.

