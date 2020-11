Déposez le synthahol et buvez à Qapla ‘avec le nouveau Klingon Bloodwine

Avez-vous déjà voulu boire comme un Klingon?

Enfin, vous pouvez boire comme un guerrier et célébrer même la plus petite des victoires. Wines That Rock, la même société qui nous a donné le Château Picard Bordeaux et la United Federation of Planets Old Vine Zinfandel, sort maintenant avec Klingon Bloodwine et United Federation of Planets Sauvignon Blanc.

La société a fait de grands efforts pour prêter attention aux détails de « Star Trek » – le communiqué de presse est même venu en anglais et en klingon. En plus de travailler en étroite collaboration avec l’équipe ViacomCBS Consumer Products, ils ont consulté un certain nombre d’experts et d’organisations « Star Trek », y compris le Groupe d’assaut klingon et le Institut de langue klingonne .

En tant qu ‘«œuf de Pâques» spécial pour les fans, les bouteilles Bloodwine comportent également quatre bouchons distincts et uniques qui ont été produits avec des proverbes klingons. Et comme touche finale, le haut de chaque bouteille est trempé dans de la cire, un peu à la manière du whisky Maker’s Mark. Si vous recherchez un verre «Star Trek» approprié pour accompagner votre vin, Movies On Glass vous offre ce verre à griller Star Trek Klingon Warrior Bloodwine.

En relation: ‘Star Trek: Discovery’ devient ‘Scooby-Doo’ dans la saison 3

Verre à griller Klingon Warrior Bloodwine | 27 $ chez Amazon

Complétez votre service à vin Star Trek avec ces tasses à griller de guerrier klingon, accompagnées du toast « Que votre sang crie » en Klingon.

Ensemble de barres Star Trek Klingon Warrior | 40 $ sur Amazon

Célébrez vos batailles victorieuses avec cet ensemble de barres Klingon Warrior de Movies on Glass. Chaque verre porte l’inscription « Un guerrier ne laisse pas un ami affronter seul le danger » dans le Klingon original. Voir aussi Poco F2 Pro avec prise en charge 5G, lancement du SoC Snapdragon 865 avec un prix de départ de 499,99 $

Selon le communiqué de presse, « des raisins de cabernet sauvignon ont été utilisés pour créer ce vin de sang traditionnel, cultivé pour produire des saveurs fortes qui brillent d’une couleur rubis vibrante dans le verre avec des arômes de chocolat noir et des saveurs audacieuses. »

La deuxième nouveauté de cette gamme de vins « Star Trek » est la United Federation of Planets Special Reserve Sauvignon Blanc. Chaque bouteille en édition limitée est numérotée individuellement et a été inspirée par les uniformes officiels de l’émission «Star Trek: The Next Generation».

La pré-vente des deux nouveaux vins a commencé le 3 septembre avec une date d’expédition du 17 septembre, le jour d’honneur klingon. Les vins sont maintenant disponibles ici .

CBS a confirmé que la photographie principale de la saison 4 de « Discovery » débutera le 2 novembre et une deuxième saison de « Picard » a été confirmé il y a quelque temps, on ne savait pas encore quand le tournage commencera. De plus, il a été confirmé au New York Comic Con, plus tôt ce mois-ci, que Kate Mulgrew, qui a incarné le capitaine Kathryn Janeway dans « Star Trek: Voyager » reprendra son personnage dans « Star Trek: Prodigy », la nouvelle série animée qui sera diffusée sur Nickelodeon en 2021.

Nouveaux épisodes de Saison 3 de « Star Trek: Discovery » diffusé les jeudis sur CBS All Access. Épisodes précédents de « Ponts inférieurs , » Picard »Et« Discovery sont actuellement disponibles sur CBS All Access et Netflix et Amazon en dehors des États-Unis. Vous pouvez essayer CBS All Access pour une semaine gratuite ici .

Les meilleures offres CBS All Access du jour Voir aussi `` C'était au-delà du surréaliste et horrible '': Amanda Kloots parle de la collecte des cendres de Nick Cordero