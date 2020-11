Déplacez-vous sur Saint-Paul: le stade de Naples sera nommé pour Maradona – Football

in

Le maire de Naples a entamé jeudi un processus formel pour renommer le stade San Paolo en Diego Maradona. Cette décision vient avec la ville en deuil pour le grand footballeur, décédé mercredi d’une crise cardiaque à l’âge de 60 ans, deux semaines après avoir été libéré d’un hôpital de Buenos Aires après une opération au cerveau.

« Nous sommes déjà en train de le préparer ce matin, en prenant les premières mesures pour dédier le stade de Naples à Maradona », a déclaré Luigi De Magistris. «C’est un processus, mais ce sera un processus rapide, car quand il y a un désir aussi fort, rien ne nous retiendra.

« Nous espérons que cela coïncidera avec la reprise des matchs avec les fans », a ajouté le maire.

La ville exploite le stade San Paolo, où Maradona a conduit Napoli à ses deux seuls titres de Serie A en 1987 et 1990.

Construit après la Seconde Guerre mondiale, le stade porte le nom de Saint-Paul selon la légende selon laquelle l’apôtre s’est amarré dans la région environnante de Fuorigrotta lorsqu’il a atteint l’Italie actuelle.

« Je pense qu’il est juste de nommer San Paolo après vous, de vous avoir toujours parmi nous pour témoigner du chemin sublime que cette équipe a entrepris », a déclaré le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, dans une lettre ouverte à Maradona. «Les vôtres ont été des années inoubliables dans la mémoire des Napolitains. Un symbole d’un renouveau et d’une résurrection désirée. »

Napoli affronte le côté croate de Rijeka jeudi en Ligue Europa dans un match qui sera vide de fans en raison de la pandémie de coronavirus.

Cependant, les fans étaient déjà à l’extérieur du stade mercredi soir et jeudi matin, agitant des banderoles, chantant des chansons et des fusées éclairantes en l’honneur de Maradona – même si les rassemblements sont techniquement interdits dans la ville, située dans une «zone rouge» de coronavirus.

« Maradona est comme un père, comme un frère, un membre de la famille pour nous », a déclaré un fan à l’extérieur du stade, Raffaele Cuomo. «Malheureusement, c’est comme si quelqu’un de la famille était mort, et c’était comme si une partie de Naples était morte.»

Anna Carpi, une autre résidente de Naples, ajoute: «Cela m’a brisé le cœur. … Mais Diego sera toujours avec nous, dans notre cœur.

Lorsque Maradona a rejoint Naples en 1984, le club du sud n’avait pratiquement rien gagné et était très éloigné géographiquement et socio-économiquement des capitales du football du pays, Milan et Turin.

«Cela a déclenché la renaissance d’un peuple», a déclaré De Magistris. «Il aimait Naples et il voulait donc – via le football – rendre le monde conscient d’une ville pleine d’humanité, d’affection, d’énergie et de fantaisie.

«Même aujourd’hui, je vois de jeunes enfants qui n’ont pas (le voir jouer), comme mes enfants, qui ont encore Maradona dans leur esprit et dans leur cœur.»

Il Mattino, le principal journal de Naples, a fait la une des journaux jeudi qui disait simplement «Grazie» – «Merci».

La Gazzetta dello Sport, le principal journal sportif du pays, a dédié ses 23 premières pages à Maradona.

Ottavio Bianchi, qui a entraîné Maradona et Napoli à leur premier titre de champion d’Italie en 1987, a déploré de ne pas avoir fait assez pour arrêter la dépendance à la cocaïne de Maradona.

«Diego était doué pour faire des choses simples», a déclaré Bianchi à la radio d’État RAI. «Il s’est rendu très disponible pour les enfants et ses coéquipiers. Mais je regrette de n’avoir en aucun cas empêché le chemin que sa vie a emprunté.

«Quand nous étions seuls, j’ai essayé de le gronder et il m’a écouté avec ses yeux tournés vers le bas. Je me souviens que je lui ai dit qu’il mettait sa vie en danger. Il m’a regardé et m’a dit qu’il voulait vivre sa vie avec la pédale d’accélérateur complètement enfoncée – au maximum.

«Cela me dérange qu’il soit parti comme ça», a ajouté Bianchi. «J’ai toujours espéré qu’il serait capable de dribbler par un dernier obstacle.