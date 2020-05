Déplacez-vous sur PAUL BLART … Rencontrez MULLET COP

Crédit: Tom Lintern (Scout Comics)



Communiqué de presse

LOG LINE: En utilisant la couverture d’un gestionnaire de buffet à volonté, un policier du centre commercial et son fidèle micro-ondes / superordinateur affrontent les gangs d’un centre commercial futuriste.

Rencontrer l’équipe:

Mullet Cop vient de l’écrivain / artiste / créateur Tom Lintern de Girrion.

L’histoire…

FRED est un flic du centre commercial, mais après une expérience de mort imminente, il devient infiltré en tant que gestionnaire d’un buffet à volonté. Avec l’aide de ses collègues et d’un supercalculateur / micro-ondes appelé M.I.T.T. (MALL INDUSTRIES TWO THOUSAND), Fred affronte des gangs et des voyous en entreprise, dans une série d’aventures épisodiques!

Du créateur Tom Lintern:

Cette histoire est complètement différente de tout ce sur quoi j’ai travaillé auparavant – le style artistique, le ton, tout. Au début, cela a commencé par une conversation sur les mamans des années 80 et 90 qui ont fait de la marche rapide dans leurs combinaisons en nylon. Je pensais que ce serait drôle de faire une histoire sur leur appartenance à un gang. Eh bien, c’est comme ça que ça a commencé et maintenant c’est devenu ça. Honnêtement, je ne savais pas comment Scout réagirait lorsque je l’aurais soumis, mais j’étais ravi d’entendre qu’ils étaient intéressés par le projet. Je suis très heureux de retravailler avec eux!