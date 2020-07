dents cassées et 80 points dans la mâchoire

Début juillet, Antonia Dell’Atte a subi un accident spectaculaire, lorsqu’un parasol lui a heurté le visage et lui a causé de graves blessures. Quand il profitait d’une journée à la plage, il a failli mourir, comme il l’a raconté dans son compte Instagram, où il a déclaré que sa mâchoire avait été défigurée à la suite de cet événement.

Antonia Dell’Atte, dans « MasterChef Celebrity » et se remet de l’accident

A cette époque, le finaliste de ‘MasterChef Celebrity 3’ a publié: « Comment votre vie peut-elle changer d’un jour à l’autre. Mais une main d’en haut qui veut me détourner du parapluie qui est venu comme un missile pour une tornade. Cela a été un miracle. Je ne rentre pas dans les détails, mais Je dois reconstruire toute la mâchoire inférieure et bien plus encore. Plus vous tombez, plus vous vous levez et plus je reviendrai fort. «

Et il en a été ainsi. Le matin du 29 juillet, les caméras de «The Summer Program» ont rencontré le mannequin et le présentateur tout en se remettant des conséquences. « Je suis le Phoenix Bird, je renais de mes cendres. Je refaire surface. Plus vous tombez, plus vous vous levez. Surtout, de bonnes personnes », a assuré l’Italien à l’espace Telecinco.

Ce sera votre rétablissement

Dell’Atte a expliqué que sa convalescence a encore entre « 3 ou 6 mois et puis ce sourire viendra mieux qu’avant. Il faut récupérer 80 points et dents, j’aurai des dents fantastiques ». Alessandro Lecquio, son ex-partenaire et qui était sur le tournage de ‘The Summer Program’ en tant que collaborateur, il a souhaité qu’il se rétablisse bientôt.