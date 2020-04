Dennis Barger, Jesse James, Comicsgate et The Daily LITG 23 avril

Ce sont des temps étranges, mais The Daily LITG est en train de devenir un moyen précieux de quantifier exactement la culture geek de la bande dessinée qui est absorbée en cette période d’épreuve. même si M. Dennis Barger ne semble pas observer toutes ses structures. Bienvenue à tous, au quotidien Lying In The Gutters, une longue course autour de la veille et de la veille. Vous pouvez vous inscrire pour le recevoir par e-mail ici.

Dennis Barger, Jesse James et les 10 histoires les plus lues hier

Bleeding Cool continue de signaler la fermeture de l’industrie de la bande dessinée, alors que le monopole de distribution de Diamond sur le marché direct a été brisé par DC Comics. Au moins, il y a la normalité de Yen Press. Tenez-vous avec votre Daily LITG.

Dennis Barger vient de vendre un quart de million de bandes dessinées à l’arrêt Jesse James « sous attaque pour avoir vendu des bandes dessinées » Yen Press annonce ses sollicitations pour les mangas et les romans légers de mai 2020 Preston Poulter Marques déposées Comicsgate Evangelion active le mode bête avec la nouvelle statue Infinity Studio Cendrillon obtient une nouvelle statue de la collection J. Scott Campbell Ubisoft publie la liste des chansons « Just Dance 2020 » Lunar Distribution a des dates FOC plus généreuses que UCS pour DC Comics Buddy Saunders de MyComicShop, garder le cap avec Diamond DC Direct crée de nouveaux arrière-plans de zoom avec des statues et des figures

Événements de bande dessinée se déroulant aujourd’hui

Il y aurait également eu des signatures, des apparitions, des symposiums, toutes sortes d’événements liés à la bande dessinée. Mais quelques-uns sont allés en ligne, et voici certains se produisent encore aujourd’hui, sur le Daily LITG.

Fête de pyjama de bandes dessinées – Vente de romans graphiques en direct, Infinity Flux, Chattanooga, Tennessee, de 19 h à 20 h 30 HE

Comics X Brescia, Comics League of Brixia, Brescia 16h30 UTC + 2.

Spectacles en direct sur Ultimate Comics, de 15 h à 17 h 15 HE

Cours de dessin avec Dustin Evans de Neymar Jr. Comics / 15h-15h HE

Anniversaires de l’industrie de la bande dessinée, aujourd’hui

Il n’y a peut-être pas beaucoup d’ambiance de fête en ce moment. Ou s’il y en a, la police viendra vous arrêter. Mais les gens de la bande dessinée vieillissent toujours et célèbrent toujours cette date spéciale.

Khandie Kisses , danseuse burlesque pour Dodgem Logic

, danseuse burlesque pour Dodgem Logic Roxanne Starr , lettrage de bande dessinée.

, lettrage de bande dessinée. Stephanie Phillips , Co-créateur d’Artemis And The Assassin and Butcher Of Paris.

, Co-créateur d’Artemis And The Assassin and Butcher Of Paris. Zan Christensen , co-créateur de Mark of Aeacus et The Power Within.

, co-créateur de Mark of Aeacus et The Power Within. Antonio Solinas, éditeur chez Panini Comics.

éditeur chez Panini Comics. Ben Kahn , écrivain de Renegade Rule.

, écrivain de Renegade Rule. Francisco Paronzini , artiste sur Stormwatch et Cinnamon.

, artiste sur Stormwatch et Cinnamon. Sergio Cariello, artiste sur Superman, Batman.

artiste sur Superman, Batman. David Bower, propriétaire de Time Warp Comics

Intéressé par les pensées de Jesse James, l'action de Dennis Barger, le dernier en date de Comicsgate, ou autre chose?

Adresse électronique

