Denis Villeneuve & # 039; s Dune s’apprête à entamer des reprises en août

L’idée de faire des reprises de films est passée de quelque chose que chaque production fait à ce genre de chose qui rend les fans nerveux. Comme les professionnels de l’industrie l’ont souligné à maintes reprises, presque chaque film fait un certain niveau de reprises. C’est pendant combien de temps et combien ils reprennent que vous pouvez commencer à devenir un peu nerveux. En fait, un film qui ne reprend pas, pas même des micros comme Les nouveaux mutants, est beaucoup plus rare. Dans ce cas, le problème n’est pas que ce film effectue des reprises, mais plutôt le calendrier par rapport à la date de sortie. Selon Deadline, le casting et l’équipe de Dune sont sur le point de sortir et de faire quelques reprises pour le film à la mi-août. La nouvelle a été confirmée par Oscar Isaac lors d’une récente interview.

« Nous allons faire quelques tirs supplémentaires à la mi-août … ils disent à Budapest en Hongrie », a déclaré Isaac. « J’ai vu des choses se mélanger et ça a l’air incroyable. Denis [Villeneuve] est un vrai artiste et ce sera excitant de le voir se réunir. C’est un peu fou que nous fassions quelques tournages supplémentaires quelques mois avant qu’il ne soit censé sortir, mais c’est arrivé avec Guerres des étoiles ainsi que. »

La mi-août est assez tard pour les reprises d’un film qui devrait sortir en décembre de cette année. Cependant, la pandémie de COVID-19 en cours a touché tous les niveaux du cinéma. Bien qu’aucune raison spécifique ne soit donnée, les retards dans la post-production et le montage auraient pu ralentir, ce qui aurait justifié le temps qu’ils auraient dû consacrer aux reprises. La pandémie a également fermé les productions, donc la mi-août est probablement la première fois qu’ils ont pu voyager les différents acteurs en Europe pour faire les tournages. À l’époque, ils disent que ces reprises et ces travaux de post-production n’auront pas d’impact sur la date de sortie, mais cela reste à voir. C’est un film qui s’est terminé en juillet de l’année dernière, mais c’est aussi une production massive qui a probablement besoin de chaque seconde pour terminer la post-production. Ça va être intéressant de voir si celui-ci fait cette date de sortie d’hiver.

Dune, réalisé par Denis Villeneuve et avec Timothée Chalamet, Oscar Issac, Rebecca Ferguson, Zendaya, Jason Momoa, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellen Skarsgard, Dave Bautista, Sharon Duncan-Brewster, et Charlotte Rampling devrait ouvrir dans les salles le 18 décembre.

