Denis Villeneuve a passé un an à perfectionner la conception des vers de sable des dunes – / Film

Il n’y a pas encore eu une adaptation vraiment réussie du classique de science-fiction de Frank Herbert Dune. Les réalisateurs ont essayé et échoué à faire passer le roman de science-fiction dense de Herbert sur le petit et le grand écran, mais ont fini par trébucher sur les parties les plus audacieuses et les plus étranges de son histoire. C’est pourquoi Denis Villeneuve travaille dur pour obtenir tous les petits détails sur les vers de sable pour sa prochaine adaptation de long métrage. Les monstres géants et meurtriers qui habitent la planète d’Arrakis sont essentiels au récit de l’histoire, même s’ils ont fait l’objet de nombreuses comparaisons phalliques. Villeneuve a donc passé la majeure partie de l’année à perfectionner la conception du ver de sable afin qu’ils – et son Dune – peut être pris au sérieux.

Dans une récente interview accordée à Empire Magazine, Denis Villeneuve décrit le processus qui a duré un an pour concevoir les vers de sable, les premiers habitants de la planète désertique d’Arrakis, la seule planète sur laquelle le médicament psychotrope très demandé connu sous le nom d ‘«épice» peut être trouvé:

«Nous avons parlé de chaque petit détail qui rendrait une telle bête possible, de la texture de la peau à l’ouverture de la bouche, en passant par le système pour manger sa nourriture dans le sable. Ce fut une année de travail pour concevoir et trouver la forme parfaite qui semblait suffisamment préhistorique. »

L’imagerie des vers de sable est synonyme de Dune série, apparaissant dans presque tous les épisodes de la saga, et ornant la couverture de nombreux Dune livre. Bien que l’inspiration d’Herbert pour les vers de sable de sa série soit les dragons de la mythologie européenne qui gardent le trésor, l’image populaire du ver de sable provient du film de David Lynch de 1984, qui dépeignait les énormes créatures comme des monstres charnus à l’allure phallique. C’est en fait un design assez impressionnant, mais les comparaisons inappropriées sont quelque chose que je suis sûr que Villeneuve veut éviter. Bien que nous n’ayons pas encore vu ce que les vers de sable de Villeneuve Dune regardez, ils sont apparemment assez cool pour gagner l’obsession de Javier Bardem.

Mis à part les vers de sable, Dunes le casting ridiculement beau comprend Oscar Isaac comme Duke Leto Atreides, Josh Brolin comme Gurney Halleck, Rebecca Ferguson comme la mère de Paul Jessica, Jason Momoa comme Duncan Idaho, Stellan Skarsgard comme Baron Harkonnen, Zendaya comme Chani, Jason Momoa comme Duncan Idaho, Javier Bardem comme Stilgar, Charlotte Rampling comme Révérende Mère Mohiam, David Dastmcalchian comme Piter De Vries, Chang Chen comme Dr. Yueh, et Dave Bautista comme le neveu du baron Rabban.

Voici le synopsis officiel de Dune:

Le voyage d’un héros mythique et chargé d’émotions, Dune raconte l’histoire de Paul Atreides, un jeune homme brillant et doué né dans un grand destin au-delà de sa compréhension, qui doit voyager sur la planète la plus dangereuse de l’univers pour assurer l’avenir de sa famille et de son peuple. Alors que les forces malveillantes explosent en conflit au sujet de l’approvisionnement exclusif de la planète en la ressource la plus précieuse qui existe – une marchandise capable de libérer le plus grand potentiel de l’humanité – seuls ceux qui peuvent vaincre leur peur survivront.

Dune est actuellement prévu de sortir en salles sur 18 décembre 2020.

