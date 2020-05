Denali, Splash! retrouvailles, Don’t Tell Mom remake & more! – Africadaidly

Le court métrage et les mémoires du photographe Ben Moon «Denali: un homme, un chien et l’amitié d’une vie» arrivent sur le court écran avec la permission du Spyglass Media Group, du scénariste-réalisateur Max Winkler et de l’acteur Charlie Hunnam, qui fera la une du film. [More…]

Le réseau Peacock prépare une suite de «Little Mermaid» intitulée «Washed Up». Dans ce document, «quinze ans après avoir renoncé à sa queue pour épouser un prince à 17 ans, notre princesse est maintenant misérable, démotivée et dans un mariage sans amour. En d’autres termes, juste une chienne humaine basique. Mais lorsque son père décède subitement, elle soupçonne un acte criminel et se lance dans une aventure épique pour sauver non seulement son royaume sous-marin, mais toute l’humanité! » [More…]

Un remake de la comédie des années 90 «Ne dites pas à maman que la gardienne est morte» est en préparation chez Treehouse Pictures. Le refait «divers» de Chuck Hayward avec Bille Woodruff attaché à diriger serait un «récit actuel centré sur une famille noire». [More..]

Le producteur d ‘«Avatar» Jon Landau a déclaré aujourd’hui aux abonnés Instagram que la production reprendrait la semaine prochaine en Nouvelle-Zélande.

New Regency a remporté une offre pour les droits d’écran pour l’histoire vraie d’un groupe de garçons qui ont survécu pendant plus d’un an sur une île déserte du Pacifique. « Surnommée » le vrai Lord Of The Flies « , l’histoire a explosé après avoir été publiée par le Guardian la semaine dernière dans leur avant-première du nouveau livre de l’historien et auteur Rutger Bregman, Humankind. » [More…]

Pour sa prochaine spéciale «Reunited Apart», l’hôte Josh Gad réunira les acteurs et l’équipe de «Splash» de 1984 – probablement, Ron Howard, Brian Grazer, Tom Hanks et Daryl Hannah. Il y a aussi une chance qu’Eugene Levy apparaisse. Voir un teaser ci-dessous!